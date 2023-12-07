Показники виділення допомоги впали майже на 90% порівняно з тим самим періодом минулого року. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Кільським інститутом світової економіки, інформує 24 Канал.

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Так, у період з серпня по жовтень 2023 року вартість нових пакетів допомоги склала 2,11 мільярда євро – це є найнижчим показником з січня 2022 року.

Хто продовжує надавати допомогу

Активними донорами є Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також Канада і Велика Британія.

США залишаються найбільшим донором військової допомоги із загальним обсягом 44 мільярдів євро. При цьому, Німеччина теж суттєво збільшила обсяги після зобов'язання на загальну суму понад 17 мільярдів євро.

Також зазначають, що країни ЄС продовжують наздоганяти США за обсягом обіцяної військової допомоги і вже випереджають їх за цим показником.

Із загальних 25 мільярдів євро, обіцяних на важке озброєння (січень 2022 – жовтень 2023 року), 43% припадає на США і 47% – на всі країни і інституції ЄС разом узяті.

Увага. Аналітики вважають, прогнозувати щось поки не має сенсу, адже найбільше зобов'язання – надання Україні допомоги від Європейського Союзу – ще остаточно не затверджено, а допомога з боку США скорочується.

З 42 країн-донорів лише 20 надали нові пакети допомоги за останні 3 місяці, що є найменшою їхньою активністю з початку війни,

– ідеться у дослідженні.

ЄС і США, за словами аналітиків, також взяли на себе небагато нових зобов'язань. І мовляв, ці цифри лише "підтверджують враження про більш невпевнену позицію" партнерів України в останні місяці.

"Враховуючи невизначеність щодо подальшої допомоги від США, Україні "залишається лише сподіватися", що ЄС зрештою ухвалить свій давно обіцяний пакет допомоги на 50 мільярдів євро", – зазначив директор дослідницького центру Крістоф Требеш.

Також він наголосив на тому, що "відстрочка однозначно зміцнить позиції Путіна".

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