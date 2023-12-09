Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, российский диктатор Путин именно на это рассчитывает, надеется, что США прекратят поддержку Украины.

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Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, подумайте о том, сколько уйдет на это национальной казны и крови американцев, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье пятой,

– отметил Кирби.

Он отметил, что президент России рассчитывал на такое развитие событий с начала войны, ведь он не верил, что Запад может оставаться единственным, что НАТО сможет сохранить единство, что Штаты обладают достаточной силой.

"Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть Путина таким, какой он есть, вы должны видеть Россию такой, как она есть, и понимать, что помощь Украине – а они не просят нас присутствовать физически – помощь им выиграть эту войну очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе», – подчеркнул Кирби.

Получит ли Украина финансовую помощь от США