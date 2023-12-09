Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, российский диктатор Путин именно на это рассчитывает, надеется, что США прекратят поддержку Украины.
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Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, подумайте о том, сколько уйдет на это национальной казны и крови американцев, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье пятой,
– отметил Кирби.
Он отметил, что президент России рассчитывал на такое развитие событий с начала войны, ведь он не верил, что Запад может оставаться единственным, что НАТО сможет сохранить единство, что Штаты обладают достаточной силой.
"Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть Путина таким, какой он есть, вы должны видеть Россию такой, как она есть, и понимать, что помощь Украине – а они не просят нас присутствовать физически – помощь им выиграть эту войну очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе», – подчеркнул Кирби.
Получит ли Украина финансовую помощь от США
- 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по пакету помощи на 106 миллиардов долларов, в котором на оборонные нужды Украины предусмотрено более 61 миллиарда долларов.
- Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткие требования по защите южной границы США с Мексикой.
- Джо Байден резко отреагировал на результаты голосования и обвинил республиканцев в политических играх. И подчеркнул, что готов пойти на компромиссы по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов для утверждения помощи Украине.
- У Конгресса осталась неделя до рождественских каникул, чтобы утвердить пакет финансирования на поставки оружия для Украины.