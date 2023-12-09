Кришьянис Кариньш рассказал 24 Каналу, что боеприпасы, кажется, в дефиците во всем мире. По его словам, это вызов для всех и касается Европы также.

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Основной политический акцент сосредоточен на ускорении военной промышленности, поскольку мы видим, что Россия уже переходит на "военные рельсы" в своей индустрии. Но вы знаете, что это централизованная и управляемая экономика, один человек, одно решение – и все готово,

– заявил политик.

Что касается НАТО, то он объяснил, что там 31 страна и скоро их будет 32. В Североатлантическом альянсе не действует вертикальная система управления. Ведь там в некоторых отраслях правительство иногда оказывает влияние, а кое-что – полностью приватизировано и правительство не имеет прямого влияния.

"Поэтому нам нужно работать и менять наши процедуры и, возможно, законы, чтобы военная промышленность Европы росла быстрее, потому что Украина нуждается в этом, и Европа также нуждается в этом", – сказал Кришьянис Кариньш.

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