Кришьянис Кариньш рассказал 24 Каналу, что боеприпасы, кажется, в дефиците во всем мире. По его словам, это вызов для всех и касается Европы также.
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Глава МИД, который может возглавить НАТО, сравнил принятие решений в НАТО и России
Основной политический акцент сосредоточен на ускорении военной промышленности, поскольку мы видим, что Россия уже переходит на "военные рельсы" в своей индустрии. Но вы знаете, что это централизованная и управляемая экономика, один человек, одно решение – и все готово,
– заявил политик.
Что касается НАТО, то он объяснил, что там 31 страна и скоро их будет 32. В Североатлантическом альянсе не действует вертикальная система управления. Ведь там в некоторых отраслях правительство иногда оказывает влияние, а кое-что – полностью приватизировано и правительство не имеет прямого влияния.
"Поэтому нам нужно работать и менять наши процедуры и, возможно, законы, чтобы военная промышленность Европы росла быстрее, потому что Украина нуждается в этом, и Европа также нуждается в этом", – сказал Кришьянис Кариньш.
Что известно о помощи Украине от союзников
- На днях Конгресс США не проголосовал за военную помощь для Украины и Израиля. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в случае, если США остановят поддержку Украины, Россия придет на границы НАТО. Тогда придется действовать в соответствии с пятой статьей НАТО и платить кровью американских солдат.
- В то же время, сейчас Европейский Союз рассматривает возможность выделить 5 миллиардов евро для Украины, пока государства-члены решают дальнейшую судьбу долгосрочной военной помощи для Украины Высокопоставленное должностное лицо ЕС заявило, что это предложение "уже на столе".
- Болгария преодолела вето президента на передачу БТР Украине. Так, Национальное собрание Болгарии на заседании 8 декабря проголосовало за то, чтобы преодолеть вето президента и передать ВСУ 100 бронетранспортеров.