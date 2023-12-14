Визит Зеленского в Германию был не объявлен. Никакой информации о целях приезда украинского лидера не сообщалось.
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Детали визита Зеленского
Стало известно, что во время своего необъявленного визита в Висбаден Владимир Зеленский провел встречу с командованием армии США в Европе и Африке. В его ходе украинский лидер обсудил важные вопросы военной помощи.
Обсудили работу Группы содействия безопасности Украины, обеспечения логистики поставок боеприпасов и военной техники, ее ремонта и обслуживания,
– написал Зеленский.
Кроме того, президент Украины пообщался и с украинскими военными, работающими в Висбадене. Они координируют поставки помощи от союзников, а также занимаются вопросами подготовки личного состава ВСУ по территории стран-партнеров. Также они обслуживают образцы техники, передаваемые Украине.
Зеленский встретился с командованием США: смотрите видео
Военная помощь Украине
- В этот же день стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot, артиллерийские боеприпасы, вездеходы, системы обнаружения дронов и другое.
- В ходе визита Зеленского в США Джо Байден объявил о новом пакете помощи стоимостью 200 миллионов долларов. Он был выделен путём списания имущества Минобороны. Стало известно, что в него в частности входят боеприпасы к HIMARS.
- Также Германия планирует передать Украине в следующем году 200 тысяч артиллерийских боеприпасов . Это станет весомым усилением ВСУ, особенно на фоне задержки поставок снарядов ЕС.