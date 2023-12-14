Визит Зеленского в Германию был не объявлен. Никакой информации о целях приезда украинского лидера не сообщалось.

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Детали визита Зеленского

Стало известно, что во время своего необъявленного визита в Висбаден Владимир Зеленский провел встречу с командованием армии США в Европе и Африке. В его ходе украинский лидер обсудил важные вопросы военной помощи.

Обсудили работу Группы содействия безопасности Украины, обеспечения логистики поставок боеприпасов и военной техники, ее ремонта и обслуживания,

– написал Зеленский.

Кроме того, президент Украины пообщался и с украинскими военными, работающими в Висбадене. Они координируют поставки помощи от союзников, а также занимаются вопросами подготовки личного состава ВСУ по территории стран-партнеров. Также они обслуживают образцы техники, передаваемые Украине.

Зеленский встретился с командованием США: смотрите видео

Военная помощь Украине