По информации СМИ, в январе глава Украины намерен посетить международный форум в Давосе и столицу Швейцарии, город Берн. Предполагается, что визит продлится минимум два дня, в течение которых Зеленский выступит на форуме и встретится с чиновниками.

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Выступление Зеленского в Давосе

Журналисты утверждают, что Владимир Зеленский планирует лично выступить на форуме, который пройдет с 15 по 19 января. До этого он посетит Берн, где запланированы встречи с федеральным президентом Швейцарии, главой МИД и министром обороны.

Очевидно, визит президента Украины Зеленского будет оставаться неподтвержденным до последнего момента из-за вопросов безопасности и будет зависеть от военной ситуации.

Не исключено, что окончательное решение о поездке украинского лидера в Швейцарию еще не было принято, но визит может стать важным шагом в поиске международной поддержки и развития двусторонних отношений.

Киев активно использует международные платформы для продвижения интересов Украины в контексте войны. Выступления Зеленского на международной арене часто обращают внимание на необходимость укрепления обороноспособности и восстановления страны.

Визит в Швейцарию может предусматривать обсуждение широкого ряда вопросов: от экономического сотрудничества до гарантий безопасности. Украина ищет поддержки в восстановлении мира и стабильности.

Последнее зарубежное турне президента

В последний раз Зеленский уезжал в командировку из Украины в декабре 2023 года.