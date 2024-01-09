Що буде на форумі
Цього року щорічний форум, який проходить з 15 по 19 січня у швейцарських Альпах, має тему "Відновлення довіри" і знову обговорюватиме війну Росії в Україні, але головною темою буде війна в Газі.
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За словами президента Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, ця зустріч відбудеться на найскладнішому геополітичному та геоекономічному тлі за останні десятиліття.
Попередньо ЗМІ повідомляли про можливу поїздку Володимира Зеленського до Швейцарії на наступному тижні для участі у Міжнародному економічному форумі.
Також, як повідомляли журналісти, глава української держави має намір відвідати столицю Швейцарії, місто Берн, і тривалість цього візиту може становити принаймні два дні.