Что будет на форуме

В этом году ежегодный форум, проходящий с 15 по 19 января в швейцарских Альпах, имеет тему "Восстановление доверия" и снова будет обсуждать войну России в Украине, но главной темой будет война в Газе.

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По словам президента Всемирного экономического форума Берге Бренде, эта встреча состоится на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия.

Интересно ! В мероприятии примут участие многочисленные мировые лидеры и чиновники, включая президента Израиля Ицхака Герцога, новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, президента Франции Эмманюэля Макрона и секретаря государства США Энтони Блинкена.

Предварительно СМИ сообщали о возможной поездке Владимира Зеленского в Швейцарию на следующей неделе для участия в Международном экономическом форуме.

Также, как сообщали журналисты, глава украинского государства намерен посетить столицу Швейцарии, город Берн, и продолжительность этого визита может составить, по крайней мере, два дня.

Важно ! В Давосе планируется проведение встречи по формуле мира в январе, где примут участие советники по национальной безопасности лидеров нескольких стран.