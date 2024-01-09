Что будет на форуме
В этом году ежегодный форум, проходящий с 15 по 19 января в швейцарских Альпах, имеет тему "Восстановление доверия" и снова будет обсуждать войну России в Украине, но главной темой будет война в Газе.
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По словам президента Всемирного экономического форума Берге Бренде, эта встреча состоится на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия.
Предварительно СМИ сообщали о возможной поездке Владимира Зеленского в Швейцарию на следующей неделе для участия в Международном экономическом форуме.
Также, как сообщали журналисты, глава украинского государства намерен посетить столицу Швейцарии, город Берн, и продолжительность этого визита может составить, по крайней мере, два дня.