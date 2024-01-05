Следовательно, стало известно, что на счетах Ермака задекларировано 782 525 гривен. Также наличными он хранит 39 000 долларов и 50 000 евро.

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В разделе финансовых обязательств декларант указал наличие непогашенного кредита, взятого в Сэнс Банке (ранее известного как Альфа-Банк) в 2006 году. К концу отчетного 2022 года сумма задолженности составляла – 1 008 306 гривен.

Доходы и собственность Андрея Ермака

А вот в разделе "Доходы, в том числе подарки" указана зарплата по основному месту работы в размере 568 037 гривен и дополнительно указан как доход гарантийный ремонт его автомобиля на сумму 78396 гривен.

В собственности Ермака также указано:

квартиру площадью 107,8 квадратных метров, приобретенную в 2005 году, стоимость которой на момент приобретения составляла – 3 535 000 гривен. Эта же квартира числилась в его декларации в 2020 году;

автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC, 2019 года выпуска, стоимостью – 2 972 776 гривен;

Любопытно! В декларации 2020 года был указан автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска.

также отмечено, что у Ермака нет ценных бумаг.

Ермак также владелец корпоративных прав или их частей в таких предприятиях:

Международная юридическая компания (50%);

Гарнет Интернешнл Медиа Групп (49%);

международная фармацевтическая группа (50%);

Эр Пи Ай (100%).

Обратите внимание! Все эти права, как указано в документе, переданы в корпоративное управление.

Он также является конечным бенефициаром таких компаний как :

Международная ассоциация украино-грузинского сотрудничества в сфере иностранного инвестирования. Международная юридическая компания. Международная фармацевтическая группа Гарнет Интернешнл Медиа Групп. Эр Пи Ай, М.Е.П. Украинско-грузинская медийная компания.

Что известно о декларировании госслужащих

Одним из требований МВФ к Украине было вступление в силу закона, который возобновляет имущественное декларирование госслужащими, а также восстановление функции НАПК по проверке и верификации деклараций до конца 2023 года.