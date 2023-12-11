Что задекларировал Кулеба

В 2021 году заработная плата Кулебы составила 1 066 688 гривен, роялти - 14 595 гривен. При этом он также отметил в декларации наличие 136 548 гривен на банковских счетах и 37 000 евро наличными.

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В 2022 году его заработная плата выросла до 1 249 473 гривен, роялти – 87 554 гривен. Кроме того, в декларации фигурируют 315 628 гривен на банковских счетах и 42 тысяч евро наличными.

Интересно! Дочь министра также задекларировала 1 426 329 гривен в виде подарка в неденежной форме, представляющей долю квартиры.

Согласно документам, в собственности Кулебы находится квартира площадью 52,9 квадратных метров в Киеве. А вместе с женой и дочерью они владеют другой квартирой, площадью 125,7 квадратных метров, расположенной также в Киеве. Жена имеет собственность в виде автомобиля Tesla Model 3 2021 выпуска.

Декларация супруги Кулебы указывает, что она является конечным владельцем ОО "Город-Сад". Ранее сообщалось, что Кулеба задекларировал доходы на сумму 234,6 тысячи гривен за 2019 год и 914 тысяч гривен за 2020 год.

Открытие деклараций

Напомним, 10 декабря НАПК открыло Единый государственный реестр деклараций. Это открыло круглосуточный доступ к декларациям лиц, выполняющих функции государства или местного самоуправления.

Однако не все декларации доступны для ознакомления. В НАПК могут поступать представления об изъятии отдельных деклараций по соображениям безопасности.

Из открытого доступа изымаются не только декларации. Убирают также сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданных за все периоды.