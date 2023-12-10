Это позволило обеспечить открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, выполняющих функции государства или местного самоуправления. Но сделали это с учетом мер безопасности.
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Не все декларации в публичном доступе
Если вы не нашли в Реестре декларацию определенного лица, то это означает, что по нему в НАПК поступило прошение об изъятии из публичного доступа,
– отметили в НАПК.
В агентстве добавили, что изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине. В то же время в течение определенного времени они будут находиться в открытом доступе.
В НАПК напоминают, что извлекаются из открытого доступа не только декларации. Убирают также сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданных за все периоды.
Все документы, поданные в Реестр декларантами, в отношении которых на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически,
– добавляют в НАПК.
Также в агентстве отмечают, что Генштаб ВСУ – инициатор изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды Вооруженных Сил ВСУ. За этой ссылкой можно ознакомиться с тем, чьи декларации могут быть удалены из открытого доступа.
В то же время в НАПК отмечают, что полностью публичный доступ в Реестр обеспечат, когда военное положение в Украине завершат или отменят.
Украина делает шаги навстречу ЕС
Обратим внимание, что ранее Еврокомиссия приняла решение, которое касалось начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В нем четко определили четыре требования. Их исполнение – предпосылка "зеленого света" для нашего государства. Речь идет о:
- увеличение штатной численности НАБУ;
- кроме того, из закона о предотвращении коррупции необходимо исключить положения, ограничивающие полномочия НАПК проверять "уже проверенное" имущество, которое декларанты приобрели к вступлению на госслужбу;
- также говорится о законах, которые должны воплотить рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся нацменьшинств, государственного языка, медиа и образования;
- кроме того, урегулировать лоббирование "по европейским стандартам".