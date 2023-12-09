В эфире телемарафона глава НАПК Александр Новиков заявил, что уровень коррупционных практик в Украине значительно снизился. Об этом пишет 24 Канал.

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Как изменился уровень коррупции в Украине

По словам Новикова, Национальное агентство по предотвращению коррупции провело социологическое исследование, подтверждающее, что 60% украинцев не готовы использовать коррупционные практики ни в одной ситуации.

В 2010 году уровень коррупционных практик в Украине составлял 60%, вдумайтесь, 60% граждан имели тот или иной коррупционный опыт. В 2019 году этот процент снизился до 27%, и на сегодняшний день он составляет лишь 17%. Это просто колоссальные цивилизационные изменения, свидетельствующие о том, что Украина приближается к некоррумпированным, а следовательно, богатым и безопасным странам.

– сказал он.

Он объяснил, что если посмотреть мировую карту индекса восприятия коррупции, то войны и бедность присутствуют в тех странах, где высок уровень коррупционных практик. То есть преодолевая коррупцию, Украина выходит из группы таких стран.

Он отметил, что в Украине создана наиболее современная система для предотвращения коррупции. После Революции Достоинства были созданы НАБУ, НАПК, ВАКС, САП.

К слову, Рада в первом чтении приняла законопроект о возможности НАПК проверять имущество, приобретенное в начале публичной службы.

Также нардепы приняли законопроект об увеличении штата Национального антикоррупционного бюро.

Штат детективов НАБУ увеличится