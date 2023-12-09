В эфире телемарафона глава НАПК Александр Новиков заявил, что уровень коррупционных практик в Украине значительно снизился. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Эксглаву Верховного Суда Князеву снова продлили меру пресечения и уменьшили размер залога
Как изменился уровень коррупции в Украине
По словам Новикова, Национальное агентство по предотвращению коррупции провело социологическое исследование, подтверждающее, что 60% украинцев не готовы использовать коррупционные практики ни в одной ситуации.
В 2010 году уровень коррупционных практик в Украине составлял 60%, вдумайтесь, 60% граждан имели тот или иной коррупционный опыт. В 2019 году этот процент снизился до 27%, и на сегодняшний день он составляет лишь 17%. Это просто колоссальные цивилизационные изменения, свидетельствующие о том, что Украина приближается к некоррумпированным, а следовательно, богатым и безопасным странам.
– сказал он.
Он объяснил, что если посмотреть мировую карту индекса восприятия коррупции, то войны и бедность присутствуют в тех странах, где высок уровень коррупционных практик. То есть преодолевая коррупцию, Украина выходит из группы таких стран.
Он отметил, что в Украине создана наиболее современная система для предотвращения коррупции. После Революции Достоинства были созданы НАБУ, НАПК, ВАКС, САП.
К слову, Рада в первом чтении приняла законопроект о возможности НАПК проверять имущество, приобретенное в начале публичной службы.
Также нардепы приняли законопроект об увеличении штата Национального антикоррупционного бюро.
Штат детективов НАБУ увеличится
- 8 декабря нардепы проголосовали за законопроект 10203-1. Он предполагает увеличение штата НАБУ с 700 до 1000 человек.
- Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурсов на замещение дополнительных вакантных должностей. То есть количество штата будет расти постепенно – по 100 человек ежегодно с 2024 по 2026 год.
- Это одно из требований вступления Украины в Евросоюз.