Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога Князеву до 55 миллионов. Об этом свидетельствует резолютивная часть определения суда, опубликованная в Едином государственном реестре судебных решений, пишет 24 Канал.
Смотрите также Взятка почти в 3 миллиона долларов и увольнение: все о скандале с Князевым в Верховном Суде
ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката Князева
Согласно документу, 31 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил Князеву размер залога с 75 миллионов гривен до 55 миллионов гривен.
В конце мая суд уже менял меру пресечения Князеву. Тогда размер залога уменьшили до 75 миллионов гривен вместо 107 миллионов.
Тогда сторона защиты просила изменить меру пресечения на "не связанную с содержанием под стражей", в частности, домашний арест, ведь у Князева, по словам адвокатов, нет денег на залог.
Следовательно, можно констатировать, что размер залога Князеву уменьшился почти в два раза – со 107 до 55 миллионов гривен.
В чем подозревают Князева: подробности
- 15 мая НАБУ и САП объявили о раскрытии коррупционной схемы, главным фигурантом которой является Князев. Князева задержали правоохранители и изъяли 2,7 миллиона долларов.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику – адвокату.
- 18 мая ВАКС избрал меру пресечения экс-председателю Верховного суда в виде содержания под стражей.
- Адвокаты просили для него смягчение меры пресечения, однако ВАКС оставил Князева под стражей до 8 сентября с возможностью внесения залога.