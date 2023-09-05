Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога Князеву до 55 миллионов. Об этом свидетельствует резолютивная часть определения суда, опубликованная в Едином государственном реестре судебных решений, пишет 24 Канал.

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ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката Князева

Согласно документу, 31 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил Князеву размер залога с 75 миллионов гривен до 55 миллионов гривен.

В конце мая суд уже менял меру пресечения Князеву. Тогда размер залога уменьшили до 75 миллионов гривен вместо 107 миллионов.

Тогда сторона защиты просила изменить меру пресечения на "не связанную с содержанием под стражей", в частности, домашний арест, ведь у Князева, по словам адвокатов, нет денег на залог.

Следовательно, можно констатировать, что размер залога Князеву уменьшился почти в два раза – со 107 до 55 миллионов гривен.

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