О том, что Украине следует более тщательно проверять людей на госслужбе, говорилось в отчете Еврокомиссии по выполнению Украиной условий для начала переговоров о вступлении в ЕС. Это ограничит коррупционные риски и приблизит наше государство к Европе.

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Что именно приняли

Законопроект позволит НАПК проверить имущество, приобретенное за время до государственной службы. Верховная Рада приняла документ в целом, 308 депутатов поддержали его.

Отныне Национальное агентство по предотвращению коррупции получит возможность проверить то имущество, которое декларанты приобрели еще до вступления на государственную службу.

В карточке законопроекта указано, что его взяли за основу.

Что даст этот законопроект

Европейская Комиссия в Отчете обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения,

– написал Ярослав Железняк.

Нардеп отметил, что принятие документа – одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции.

Таким образом, НАПК не будет ограничено в своих возможностях по проверке имущества.

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Когда откроют реестр деклараций

Ранее в НАПК пообещали открыть реестр деклараций – этого требовало общество, но депутаты не торопились. Предоставление доступа к декларациям должно состояться уже в декабре, однако с определенными мерами безопасности. Пока будет открыт круглосуточный доступ к реестру, а полный публичный доступ будет открыт только после завершения военного положения, детали читайте по ссылке.