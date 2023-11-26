Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, заметив, что большинство вызовов вполне рабочие. Там можно найти взаимоприемлемые компромиссы.
Смотрите также Россия начала гибридную войну против Финляндии: для чего Путину миграционный кризис на границе ЕС
Украине придется договариваться о квотах на европейских рынках, приспосабливаться к требованиям "зеленого" курса и т.д. Правительство уже многое сделало и продолжает над этим работать.
Насколько знаю, офис вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной работает над выполнением рекомендаций ЕС. Также идет формирование тактики и стратегии наших будущих переговоров с европейскими партнерами. Здесь я более спокоен. Есть понимание проблем и вызовов,
– сказал Фесенко.
Сейчас стоило бы привлекать отраслевые организации и ассоциации, чтобы они вместе с государственными структурами активно сотрудничали с Еврокомиссией по своим направлениям. К примеру, аграрии уже начали такую работу.
Смотрите разговор с Владимиром Фесенко на ютубе 24 Канала
Какая главная проблема Украины
Как отметил Фесенко, главная проблема Украины сейчас вполне очевидна. Это – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он агрессивно шантажирует ЕС и Украину. Здесь важно, чтобы и Киев, и Брюссель действовали сообща, чтобы преодолеть сопротивление Венгрии.
Эта тактика, когда откровенным и агрессивным шантажом выбивают уступки со стороны Киева и Брюсселя… Когда начнутся переговоры о нашем вступлении в ЕС, Венгрия будет постоянно создавать проблемы. Здесь должны действовать вместе с руководством ЕС, чтобы преодолеть сопротивление Венгрии. Необходимо реализовывать общую тактику с европейскими друзьями. Думаю, что мы преодолеем сопротивление Венгрии,
– подчеркнул Фесенко.
Интеграция Украины в ЕС: коротко
- В декабре состоится саммит ЕС, где должны начаться переговоры о дальнейшем членстве Украины в Евросоюзе. Конечно, Орбан хочет заблокировать это решение.
- Ольга Стефанишина уже прокомментировала эту угрозу. Есть надежда, что государства ЕС заблокируют вето от Венгрии.
- Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Киев выполнил более 90% требований, необходимых для начала такого диалога.