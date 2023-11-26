Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, заметив, что большинство вызовов вполне рабочие. Там можно найти взаимоприемлемые компромиссы.

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Украине придется договариваться о квотах на европейских рынках, приспосабливаться к требованиям "зеленого" курса и т.д. Правительство уже многое сделало и продолжает над этим работать.

Насколько знаю, офис вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной работает над выполнением рекомендаций ЕС. Также идет формирование тактики и стратегии наших будущих переговоров с европейскими партнерами. Здесь я более спокоен. Есть понимание проблем и вызовов,

– сказал Фесенко.

Сейчас стоило бы привлекать отраслевые организации и ассоциации, чтобы они вместе с государственными структурами активно сотрудничали с Еврокомиссией по своим направлениям. К примеру, аграрии уже начали такую работу.

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Какая главная проблема Украины

Как отметил Фесенко, главная проблема Украины сейчас вполне очевидна. Это – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он агрессивно шантажирует ЕС и Украину. Здесь важно, чтобы и Киев, и Брюссель действовали сообща, чтобы преодолеть сопротивление Венгрии.

Эта тактика, когда откровенным и агрессивным шантажом выбивают уступки со стороны Киева и Брюсселя… Когда начнутся переговоры о нашем вступлении в ЕС, Венгрия будет постоянно создавать проблемы. Здесь должны действовать вместе с руководством ЕС, чтобы преодолеть сопротивление Венгрии. Необходимо реализовывать общую тактику с европейскими друзьями. Думаю, что мы преодолеем сопротивление Венгрии,

– подчеркнул Фесенко.

Интеграция Украины в ЕС: коротко