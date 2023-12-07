Приоритетом НАПК является обеспечение защиты информации о декларантах, осуществляющих защиту нашего государства, и членах их семей.
Смотрите также Эксглаве Верховного Суда Князеву снова продлили меру пресечения и уменьшили размер залога
Когда откроют публичный доступ
Как отмечает прессслужба, открытие Реестра деклараций состоится в декабре 2023 года.
В настоящее время НАПК работает над изъятием деклараций из публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, поданных такими лицами,
– говорится в сообщении.
Как отмечается, НАПК завершит эту работу по представлениям инициаторов изъятия, которые поступили в эту дату, не позднее 10 декабря.
В НАПК также отметили, что осталось мало времени для подачи в НАПК соответствующего представления к открытию Реестра. Это касается декларантов и инициаторов внесения представлений об изъятии деклараций из публичной части Реестра.
Таким образом, будет обеспечен открытый круглосуточный доступ к реестру с учетом мер безопасности.
Полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.
Что этому предшествовало
- В сентябре 2023 года Верховная Рада проголосовала за законопроект, который предполагает возобновление электронного декларирования для чиновников. Однако среди депутатов не нашлось достаточно желающих, чтобы сделать соответствующие документы обязательно публичными для СМИ и людей. Всего законопроект поддержали 329 парламентариев, однако правка о немедленном открытии деклараций не набрала достаточного количества голосов.
- Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон об е-декларировании без правки. Люди выступили против скрытия деклараций чиновников еще на год. Позже Верховная Рада приняла законопроект об электронном декларировании с правкой Зеленского.
- 10 октября Владимир Зеленский подписал закон №9534 о восстановлении и открытии е-деклараций должностных лиц, в том числе судей. Поданные декларации будут включать в Единый государственный реестр деклараций, в который будет открыт и круглосуточный доступ.