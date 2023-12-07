Приоритетом НАПК является обеспечение защиты информации о декларантах, осуществляющих защиту нашего государства, и членах их семей.

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Когда откроют публичный доступ

Как отмечает прессслужба, открытие Реестра деклараций состоится в декабре 2023 года.

В настоящее время НАПК работает над изъятием деклараций из публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, поданных такими лицами,

– говорится в сообщении.

Как отмечается, НАПК завершит эту работу по представлениям инициаторов изъятия, которые поступили в эту дату, не позднее 10 декабря.

В НАПК также отметили, что осталось мало времени для подачи в НАПК соответствующего представления к открытию Реестра. Это касается декларантов и инициаторов внесения представлений об изъятии деклараций из публичной части Реестра.

Таким образом, будет обеспечен открытый круглосуточный доступ к реестру с учетом мер безопасности.

Полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.

Что этому предшествовало