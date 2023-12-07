Пріоритетом НАЗК є забезпечення захисту інформації про декларантів, які здійснюють захист нашої держави, та членів їх сімей.
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Коли відкриють публічний доступ
Як зазначає пресслужба, відкриття Реєстру декларацій відбудеться у грудні 2023 року.
Наразі НАЗК працює над вилученням декларацій з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих такими особами,
– йдеться в повідомленні.
Як зазначається, НАЗК завершить цю роботу за поданнями ініціаторів вилучення, які надійшли до цієї дати, не пізніше 10 грудня.
У НАЗК також наголосили на тому, що залишилося обмаль часу для подачі до НАЗК відповідного подання до відкриття Реєстру. Це стосується декларантів та ініціаторів внесення подань про вилучення декларацій з публічної частини Реєстру.
Таким чином буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до реєстру із врахуванням заходів безпеки.
Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.
Що цьому передувало
- У вересні 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, що передбачає відновлення електронного декларування для чиновників. Однак серед депутатів не знайшлося достатньо охочих, аби зробити відповідні документи обов'язково публічними для ЗМІ та людей. Загалом законопроєкт підтримали 329 парламентарів, однак правка про негайне відкриття декларацій не набрала достатню кількість голосів.
- Згодом на сайті президента з'явилась петиція з вимогою ветувати закон про е-декларування без правки. Люди виступили проти приховування декларацій чиновників ще на рік. Пізніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт про електронне декларування із правкою Зеленського.
- 10 жовтня Володимир Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій посадовців, у тому числі суддів. Подані декларації включатимуть до Єдиного державного реєстру декларацій, до якого буде відкритий та цілодобовий доступ.