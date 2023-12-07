Пріоритетом НАЗК є забезпечення захисту інформації про декларантів, які здійснюють захист нашої держави, та членів їх сімей.

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Коли відкриють публічний доступ

Як зазначає пресслужба, відкриття Реєстру декларацій відбудеться у грудні 2023 року.

Наразі НАЗК працює над вилученням декларацій з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих такими особами,

– йдеться в повідомленні.

Як зазначається, НАЗК завершить цю роботу за поданнями ініціаторів вилучення, які надійшли до цієї дати, не пізніше 10 грудня.

У НАЗК також наголосили на тому, що залишилося обмаль часу для подачі до НАЗК відповідного подання до відкриття Реєстру. Це стосується декларантів та ініціаторів внесення подань про вилучення декларацій з публічної частини Реєстру.

Таким чином буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до реєстру із врахуванням заходів безпеки.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Що цьому передувало