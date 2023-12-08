Про те, що Україні варто пильніше перевіряти людей на держслужбі, ішлося в звіті Єврокомісії щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС. Це обмежить корупційні ризики та наблизить нашу державу до Європи.

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Що саме ухвалили

Законопроєкт дозволить НАЗК перевірити майно, придбане за час до державної служби. Верховна Рада ухвалила документ у цілому, 308 депутатів підтримали його.

Відтепер Національне агентство з питань запобігання корупції отримає змогу перевірити те майно, яке декларанти придбали ще до того, як вступили на державну службу.

У картці законопроєкту зазначено, що його взяли за основу.

Що дасть цей законопроєкт

Європейська Комісія у Звіті звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану,

– написав Ярослав Железняк.

Нардеп відзначив, що ухвалення документу – одна з важливих умов для подальшої євроінтеграції.

Таким чином, НАЗК не буде обмежено в своїх можливостях щодо перевірки майна.

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Коли відкриють реєстр декларацій

Раніше у НАЗК пообіцяли відкрити реєстр декларацій – цього вимагало суспільство, але депутати не поспішали. Надання доступу до декларацій має відбутися вже у грудні, проте із певними заходами безпеки. Поки що буде відкритий цілодобовий доступ до реєстру, а повний публічний доступ відкриють тільки після завершення воєнного стану, деталі читайте за посиланням.