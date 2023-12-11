Що задекларував Кулеба

У 2021 році заробітна плата Кулеби склала 1 066 688 гривень, роялті — 14 595 гривень. При цьому він також відзначив у декларації наявність 136 548 гривень на банківських рахунках і 37 000 євро готівкою.

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У 2022 році його заробітна плата зросла до 1 249 473 гривень, роялті — 87 554 гривень. Крім того, у декларації фігурують 315 628 гривень на банківських рахунках і 42 тисячі євро готівкою.

Цікаво! Дочка міністра також задекларувала 1 426 329 гривень у вигляді подарунка в негрошовій формі, що представляє частку квартири.

Згідно з документами, у власності Кулеби перебуває квартира площею 52,9 квадратних метрів у Києві. А разом із дружиною та дочкою, вони володіють іншою квартирою, площею 125,7 квадратных метров, розташованою також у Києві. Дружина має власність у вигляді автомобіля Tesla Model 3 2021 року випуску.

Декларація дружини Кулеби вказує, що вона є кінцевим власником ГО "Місто-Сад". Раніше повідомлялося, що Кулеба задекларував доходи на суму 234,6 тисячі гривень за 2019 рік і 914 тисяч гривень за 2020 рік.

Відкриття декларацій

Нагадаємо, 10 грудня НАЗК відкрило Єдиний державний реєстр декларацій. Це відкрило цілодобовий доступ до декларацій осіб, які виконують функції держави або місцевого самоврядування.

Однак, не всі декларації доступні для ознайомлення. До НАЗК можуть надходити подання щодо вилучення окремих декларацій з безпекових міркувань.

З відкритого доступу вилучаються не лише декларації. Прибирають також повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди.