У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки прокоментували статтю Financial Times. Журналісти писали, що Росія може піти у великий наступ вже влітку, спробувати повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, а також повторити наступ на Київ чи Харків.

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Чому не варто панікувати через статті західних ЗМІ

Звучить, звісно, страшно та віддає панічними настроями. Але по суті нічого нового журналісти не сказали. Очевидно, що Путін не відмовився від ідеї захопити всю Україну та продовжує кидати весь наявний ресурс на фронт. Втім, це не означає, що плани Кремля збудуться,

– пояснюють у ЦСК.

Там підкреслюють: Сили оборони роблять усе можливе і неможливе, щоб утримати нашу незалежність. До того ж у 2024 році і ЗСУ значно сильніші та краще озброєні, і Київ значно більш захищений. Ситуація зараз не така, як у 2022-му, і навіть тоді, коли Україна була слабшою, ворогові не вдалося захопити столицю.

"Зараз їм це не вдасться і поготів. Замість того, щоб панікувати та накручуватися, допомагайте Силам оборони: донатьте, волонтерте, поширюйте важливу та перевірену інформацію", – підсумували у Центрі стратегічних комунікацій.

Які матеріали стосовно війни виходили останніми днями