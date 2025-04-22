Сьогодні "пропаганда" не виглядає як радянський гнів. Вона одягнена в європейський светрик, говорить м'яко і публікується під тегами #мир #питання #думка. Саме тому її треба викривати – точно і без сентиментів. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

До теми Чи потрібна Україні цензура?

Як маніпулює Ольга Шарій

Ольга Шарій позиціює себе як "незалежна журналістка" з прескарткою IFJ (International Federation of Journalists). Її TikTok-канал нібито лише "ставить запитання". Але за цією обгорткою – цілеспрямоване просування ідей, які впливають не прямо, а через сумнів, співчуття й замасковану логіку капітуляції.

Її інтерв'ю – це не соціологія й не публічна дискусія. Це – режисоване інфошоу, де "випадкові перехожі" допомагають озвучити потрібні меседжі: "не всі мають воювати", "треба домовлятись", "держава не виконує обіцянок".

Формально це запитання. Але фактично – ін'єкції нової норми: пасивність = прийнятна, сумнів = ознака мудрості, компроміс = не поразка.

Як будується пастка "чесного питання"?

TikTok-відео Ольги Шарій – це не репортажі. Це етюди з психологічною підривною силою, де "чесне питання" стає інформаційною міною. Але навіть ця "чесність" – постановча. Бо все, що вона робить – це не "відкрите інтерв'ю". Це мисливство за контрастами, зі свідомо закладеним ефектом знецінення.

Шаблон перший: патріот у дивному місці

Візьмемо її типову ситуацію: вона йде на умовно патріотичний мітинг чи концерт Лободи в Європі, де присутні українці. Серед них – ті, хто щиро каже:

"Ми маємо йти до кордонів 1991 року",

"Я за перемогу",

"Не можна зупинятися".

Це і є її головна здобич – не зрадник, не нейтральний, а навпаки – той, хто ще тримається. І тут запускається наступний рівень пастки.

Шаблон другий: "А чому ти не на фронті?"

Коли патріотична позиція проголошена — моментально з'являється "питання". "А чому ти не на фронті?", "Якщо хочеш парад у Москві – чому сам не їдеш?".

На перший погляд – логіка. Але насправді – риторичний шантаж, завуальований під "чесність". Бо мета не в тому, щоб почути, чому. Мета – поставити людину в ситуацію публічного виправдання. Зробити з неї карикатуру: або "лицемірного патріота в Барселоні", або "м'якотілого рефлексувальника", або просто розгубленого.

В її відео образ патріота – не той, хто бореться, а той, хто суперечить сам собі. І це – свідомо вибудуваний образ.

Інформаційна зброя без диму

Варто нагадати: в її "питаннях" не зустрінеш росіян, яким вона ставить питання про Бучу, Маріуполь чи удари по дитячих майданчиках. Вона не питає: "Що ви думаєте про те, що ваша країна вбиває цивільних?". Вона питає: "А чому ви не пішли на фронт, якщо за перемогу?".

Ось тут розкривається головне: в її сюжетах ворог – не Росія. Ворог – українська суперечливість. Вона не розбирає Путіна. Вона розбирає тебе. Це не антивоєнна позиція — це десакралізація спротиву. Це не критика влади – це запрошення в простір сумнівів, які паралізують.

Критика влади як "моральне алібі"

"Ми просто хочемо знати, куди йдуть гроші ЄС. Це що, не можна критикувати владу, яку ми обрали?". Це – ключовий софт-перехід від медіа до інфооперації.

Так, владу критикувати можна. Але коли: тон системно нищівний, факти не перевіряються, а лише множаться підозри, відсутні баланси (немає критики агресора), критика поширюється під час бойових дій – це вже не медіа, а розхитування тилу. В її випадку "а чому не можна критикувати" – не питання. Це заспокійлива формула, що легалізує дискредитацію.

Тож у підсумку Ольга Шарій не просто питає. Вона каструє поняття патріотизму, ставить під сумнів право на боротьбу, стирає ворога як категорію.

Патріот? Тебе виведуть на лицемірство.

Не на фронті? Значить, брехун.

На фронті? А де результати?

Критикуєш владу? Молодець.

Критикуєш Росію? А для чого? Не це головне.

Це не пошук правди. Це ретельно продумане деструктивне дзеркало, в якому кожен українець виглядає трохи фальшивим. І тому – слабким.

Найважливіше – якщо ви дочитали до цього моменту, то вже зробили серйозний крок до інформаційної стійкості. Тепер ви бачите, як працюють ці "чесні питання" і що насправді за ними стоїть.

Це означає одне: ви вже здатні розпізнати маніпуляцію до того, як вона встигне вплинути. А значить – ви не просто споживач інформації. Ви той, хто вміє тримати оборону.