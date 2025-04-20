Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман в ефірі 24 Каналу розповів, що російська пропаганда створювала враження, ніби війну справді можна зупинити. Це було зроблено для того, аби заманити суспільство до військкоматів.

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Політолог додав, що росіяни справді повірили у швидке завершення війни й вирішили підзаробити, підписавши контракти.

Чи вдалося Росії досягнути мети

Він додав, що в Москві та не тільки зафіксовано різкий приріст людей, які підписали контракт на військову службу. Для влади це вкрай важливо, адже торік вони підвищили суму виплат за контрактом до небаченого рівня, але люди все одно не поспішали йти служити. І ось Росія запускає дезінформацію про нібито швидке настання миру – і росіяни в це повірили, вирушивши до військкоматів.

Він додав, що тепер пропаганда не стане різко заявляти, що Дональд Трамп "зірвав мир" і що миру точно не буде. Вона відкладатиме повідомлення про те, що найближчим часом миру не очікується, аби якомога більше людей встигли підписати контракт.

А підписав – усе, вороття немає. Це означає, що ти вже собі не належиш. Ти – просто раб. Раб-гладіатор, якого посилають на арену з дикими звірами. Тікати вже нікуди – тебе просто розірвуть. А якщо спробуєш утекти – отримаєш великий тюремний строк,

– сказав Ейдман.

Він підкреслив, що найголовніше для Росії зараз – залучити якомога більше контрактників. Вона намагається обдурити та втягнути в армію якомога більше людей для ведення війни проти України.