Как Либеральная партия вернула поддержку канадцев

Сейчас наблюдатели пытаются понять, что стало причиной победы либералов после того, как буквально за несколько месяцев до выборов они значительно уступали популярностью Консервативной партии, которая пыталась вернуться к власти после многих лет управления Канадой премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Называют и желание многих либеральных избирателей голосовать против консерваторов при любых условиях, и фактор отставки самого Трюдо, который потерял популярность в последние годы, и то, что лидер консерваторов Пьер Полиев не нашел того понимания у многих избирателей, на которое он надеялся.

Но все эти рассуждения опровергаются результатами социологических опросов до того времени, как президентом США был избран Дональд Трамп и когда он начал называть Канаду "новым американским штатом". Главная причина победы либералов – это фактор Трампа и жесткая позиция в поддержку суверенитета Канады, которую заняли либералы и новый премьер-министр.

Карни считают опытным экономистом и человеком, что способен справиться с вызовами, которые неожиданно встали перед Канадой на фоне волюнтаристских заявлений Трампа.

Образ "канадского Трампа" сработал с противоположным эффектом

Лидер консерваторов Полиев пытался на фоне предвыборной кампании еще до избрания Трампа президентом США позиционироваться именно как новый "канадский Трамп", который будет пытаться воплотить в жизнь все предложения, которые и привели к победе Трампа. Однако после того, как Трамп и его окружение начали выступать с жесткими заявлениями в адрес Канады, популярность образа Дональда Трампа стала очень сомнительной в глазах канадцев.

Можно сказать, что канадцы консервативных взглядов поняли реальность гораздо быстрее, чем их соседи в США. Многие люди в Америке до сих пор остаются ярыми сторонниками Трампа, напоминая нам ужасные времена тоталитарных сект в Европе.

Для Канады сейчас главным вопросом стало сохранение собственного суверенитета. И речь идет не только об экономическом, ведь как раз накануне выборов в Канаде Трамп в очередном интервью сказал, что он не шутит, когда называет Канаду "51-м штатом". То, что такими заявлениями американский президент только помогает победить либералам, кажется, совершенно не приходило ему в голову.

Трамп, как известно, вообще никогда не раздумывает о последствиях своих эпатажных высказываний. Он, можно сказать, старается быть честным в общении с аудиторией, к каким последствиям это не приводило бы. В этом есть эффект Трампа, который, когда ему советовали быть более осторожным в общении с аудиторией, сказал своим политтехнологам: "Я буду таким, каким я есть. Я выиграл благодаря тому, что многие хотят видеть во главе США именно такого Дональда Трампа".

Канаде никакой римейк Дональда Трампа уже не нужен. Сейчас перед новым правительством встанут серьёзные задачи:

как бороться с возможными последствиями объявленной Трампом всему цивилизованному миру экономической войны;

где место Канады в мире, где США фактически пытаются вернуться в далекое прошлое и таким образом разрушить мировую экономику;

какими должны быть отношения между Канадой и Европой, когда очевидно, что весь цивилизованный мир должен смягчить последствия волюнтаристской и некомпетентной политики Трампа и его ближайшего окружения.

Непростое время для нового канадского премьера

Джастин Трюдо уже в последние недели своего пребывания на посту премьера пытался создать линию взаимодействия между Канадой и европейскими странами хотя бы на тех знаменитых саммитах, которые начали собираться после громкого скандала между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме. Скандала, который продемонстрировал всему миру, что на самом деле думают о политике Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс.

В этой ситуации Марк Карни, который занимался больше экономикой чем политикой, может считаться как раз идеальным кризисным менеджером. Теперь он должен доказать и свою политическую компетентность, ведь следующие годы североамериканский континент будет штормить от новых непредвиденных шагов Трампа.

Сейчас трудно сказать, каким будет отношение Трампа к суверенитету Канады, поскольку спрогнозировать политику американского президента невозможно. Остается надеяться, что ожидаемый и прогнозируемый премьер-министр Канады сможет защитить свою страну от бурных вызовов, а также изменить экономическую ориентацию Канады в сторону европейского континента и других партнеров.