Об этом рассказал начальник Управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Киев24".

Почему истребители не сбивали российские ракеты?

По словам Игната, ключевым ограничением стала непогода. Снегопад и низкая видимость фактически сделали использование пилотируемой авиации неэффективным.

Как пояснил Игнат, при таких условиях пилотам крайне сложно обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты.

"Снег – это нелетная погода. Соответственно, мы не могли рассчитывать достаточно на пилотируемую авиацию", – объяснил он.

Аналогичные проблемы, по его словам, возникли и у подразделений, применяющих дроны-перехватчики. Для их работы нужна качественная визуальная "картинка", а при сложной погоде наведение на цель значительно усложняется.

Отдельно представитель Воздушных сил обратил внимание на рост количества атак баллистическими ракетами. Защита от таких угроз ограничена возможностями систем Patriot, радиус поражения которых по баллистике составляет около 25 километров.

Игнат отметил, что без достаточного количества комплексов в разных регионах перекрыть всю территорию страны физически невозможно.

Кроме того, ситуацию осложняет общий дефицит средств ПВО. Если раньше Украина использовала советские системы вроде "Бука" и С-300, то сейчас противовоздушная оборона почти полностью зависит от западной техники.

Какой была атака 7 февраля?