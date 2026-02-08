Про це розповів начальник Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю "Київ24".

Чому винищувачі не збивали російські ракети?

За словами Ігната, ключовим обмеженням стала негода. Снігопад і низька видимість фактично зробили використання пілотованої авіації неефективним.

Як пояснив Ігнат, за таких умов пілотам вкрай складно виявляти та супроводжувати крилаті ракети.

"Сніг – це нельотна погода. Відповідно, ми не могли розраховувати достатньо на пілотовану авіацію", – пояснив він.

Аналогічні проблеми, за його словами, виникли й у підрозділів, що застосовують дрони-перехоплювачі. Для їхньої роботи потрібна якісна візуальна "картинка", а за складної погоди наведення на ціль значно ускладнюється.

Окремо представник Повітряних сил звернув увагу на зростання кількості атак балістичними ракетами. Захист від таких загроз обмежений можливостями систем Patriot, радіус ураження яких по балістиці становить близько 25 кілометрів.

Ігнат наголосив, що без достатньої кількості комплексів у різних регіонах перекрити всю територію країни фізично неможливо.

Крім того, ситуацію ускладнює загальний дефіцит засобів ППО. Якщо раніше Україна використовувала радянські системи на кшталт "Бука" та С-300, то нині протиповітряна оборона майже повністю залежить від західної техніки.

Якою була атака 7 лютого?