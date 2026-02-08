Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Что известно о недавних атаках на поезда Укрзализныци?

Транспорт и логистика в Украине работают несмотря на российские обстрелы. Враг не прекращает атаки и бьет по железной дороге ежедневно.

Так Владимир Зеленский рассказал о прицельном ударе по поезду в Черниговской области. Он должен был перевозить людей, но к счастью, никто не пострадал.

Ранее российская армия ударила по железной дороге в Харьковской и Днепропетровской областях.

Я хочу поблагодарить всех, кто защищает украинскую железную дорогу и обеспечивает постоянную, бесперебойную работу нашей Укрзализныци,

– сказал украинский лидер.

В то же время во многих областях Украины продолжаются восстановления инфрструктуры после предыдущих российских обстрелов. Энергетики и коммунальщики реагируют на вызовы и делают все возможное, чтобы подать свет и тепло украинцам.

Какие критические объекты Россия атаковала недавно?