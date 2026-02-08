Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Смотрите также Перехватят не только FPV: вокруг Харькова обустраивают антидронные тоннели
Что известно о недавних атаках на поезда Укрзализныци?
Транспорт и логистика в Украине работают несмотря на российские обстрелы. Враг не прекращает атаки и бьет по железной дороге ежедневно.
Так Владимир Зеленский рассказал о прицельном ударе по поезду в Черниговской области. Он должен был перевозить людей, но к счастью, никто не пострадал.
Ранее российская армия ударила по железной дороге в Харьковской и Днепропетровской областях.
Я хочу поблагодарить всех, кто защищает украинскую железную дорогу и обеспечивает постоянную, бесперебойную работу нашей Укрзализныци,
– сказал украинский лидер.
В то же время во многих областях Украины продолжаются восстановления инфрструктуры после предыдущих российских обстрелов. Энергетики и коммунальщики реагируют на вызовы и делают все возможное, чтобы подать свет и тепло украинцам.
Какие критические объекты Россия атаковала недавно?
Враг ударил по объектам Нафтогаза на Полтавщине ночью 8 февраля. Это уже 19-я подобная атака на критическую инфраструктуру компании. На месте есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
Враг продолжает стратегию террора и бьет по железной дороге. Так 2 февраля беспилотники атаковали объекты Укрзализныци в Запорожской области. Очередная атака повредила тепловоз.
Кроме того, прошлой ночью россияне применили дроны по Одессе. В городе был поврежден промышленный объект и религиозное сооружение.