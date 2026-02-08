Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Дивіться також Перехоплять не лише FPV: довкола Харкова облаштовують антидронові тунелі

Що відомо про нещодавні атаки на потяги Укрзалізниці?

Транспорт та логістика в Україні працюють попри російські обстріли. Ворог не припиняє атаки та б'є по залізниці щоденно.

Так Володимир Зеленський розповів про прицільний удар по потягу в Чернігівській області. Він мав перевозити людей, але на щастя, ніхто не постраждав.

Раніше російська армія вгатила по залізниці на Харківщині та Дніпропетровщині.

Я хочу подякувати всім, хто захищає українську залізницю та забезпечує постійну, безперебійну роботу нашої Укрзалізниці,

– сказав український лідер.

Водночас в багатьох областях України тривають відновлення інфрструктури після попередніх російських обстрілів. Енергетики та комунальники реагують на виклики та роблять все можливе, аби подати світло та тепло українцям.

Які критичні об'єкти Росія атакувала нещодавно?