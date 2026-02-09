Про це пише Укрзалізниця. Кілька напрямків досі залишається зоною підвищеного ризику.

Дивіться також Зеленський анонсував енергогрупи ДСНС та посилення бригад для відновлення світла

Що відомо про обстріл залізниці на Сумщині?

Ворог не припиняє атаки по українській залізниці та намагається розбити потяги. Так черговий обстріл стався на Сумщині. Російська армія пошкодила своєю зброєю локомотив і контактну мережу залізниці.

Під час атаки залізничники та пасажири перебували в укриттях, тож ніхто не постраждав. Через терористичні дії окупантів з'явилися затримки в русі поїздів.

Поїзди Суми – Київ та Суми – Харків можуть прямувати із затримками, оперативні зміни можливі також у регіональному та приміському сполученні,

– йдеться в повідомленні.

Наразі, за даними Укрзалізниці, потяг сполученням "Київ – Суми" їде із затримкою 19 хвилин.

Крім того, нещодавно було змінено схему руху на ділянці Лозова – Барвінкове – Краматорськ та в Запорізькій області. Автобуси доставляють пасажирів на ті станції, куди через безпекову ситуацію не йдуть потяги.

Росія атакує українську залізницю: останні новини