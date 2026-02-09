Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Что известно о взрывах в Днепре?

Звуки взрывов были слышны за несколько минут до 15:00. Перед этим в Воздушных силах было предупреждено об угрозе применения баллистического вооружения. Была информация и о том, что на город летит скоростная цель.

Местные паблики пишут, что после атаки в одном из районов Днепра поднимается дым. Жители наблюдали небольшое задымление в небе.

Впоследствии в 15:36 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что российские войска ударили по Днепру. Из-за этого в городе вспыхнул пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Он добавил, что последствия атаки уточняются.

