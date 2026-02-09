Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.
Что известно о взрывах в Днепре?
Звуки взрывов были слышны за несколько минут до 15:00. Перед этим в Воздушных силах было предупреждено об угрозе применения баллистического вооружения. Была информация и о том, что на город летит скоростная цель.
Местные паблики пишут, что после атаки в одном из районов Днепра поднимается дым. Жители наблюдали небольшое задымление в небе.
Впоследствии в 15:36 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что российские войска ударили по Днепру. Из-за этого в городе вспыхнул пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Он добавил, что последствия атаки уточняются.
Какими были предыдущие вражеские атаки по Днепру и области?
Российская армия 7 февраля совершила очередную атаку на Днепропетровскую область с применением беспилотников. В Днепре фиксировали повреждения объектов коммунальной инфраструктуры и общественного транспорта. Травмирована 68-летняя женщина.
В ночь на 1 февраля оккупационные войска обстреляли область дронами и артиллерией. Атака привела к человеческим жертвам и значительным разрушениям.
Тогда российский дрон попал в частный дом на окраине Днепра. Под завалами погибли Наталья и Руслан Кисловы, ранее покинувшие Покровский район из-за постоянных обстрелов. Вместе с супругами погибли и их домашние животные – кошки и собаки, о которых заботилась Наталья.