О подробностях очередной российской атаки информируют в Воздушных силах ВСУ.
Смотрите также Обесточивание в 3 громадах: ночью Россия цинично ударила по энергообъектам в Одесской области
Как отработали силы ПВО?
По предварительной информации по состоянию на 08:30, силами ПВО уничтожено или нейтрализовано 110 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.
Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА в шести разных районах, а также падение обломков на двух локациях.
Вражеские войска запускали БпЛА с аэродромов в Курске, Орле, Брянске, Приморско-Ахтарске, Шаталово и Миллерово. Приблизительно 70 из них составляли именно "Шахеды".
Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– уточнили в Воздушных силах.
Там также добавили, что по состоянию на утро вражеская атака продолжается, в небе над Украиной и дальше фиксируются российские дроны.
Отметим, что в результате удара по Одесской области повреждены энергообъекты в регионе. Это повлекло за собой обесточивание населенных пунктов в трех общинах области.
Кстати, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска стали применять КАБ против городов Украины значительно реже. Такую тенденцию генерал связывает непосредственно с действиями Сил обороны, в частности, за январь 2026 года украинские Воздушные силы совершили 80 авиаударов по российским позициям.
Какие города были под прицелом россиян в последнее время?
Вечер 9 февраля в Харькове прошел под звуки многочисленных взрывов – их фиксировали примерно в 18:54, 21:25, 21:34 и 21:57. В Шевченковском районе вражеский удар БпЛА типа "Молния" привел к повреждению нескольких автомобилей, а в пятиэтажных жилых домах вылетели стекла.
В тот же день днем взрыв прогремел и в Днепре, после чего над частью города поднялся дым. Перед этим сообщалось об угрозе применения баллистики.
В то же время в Запорожской области заметно уменьшилось количество атак беспилотниками – это связывают с отключением российских войск от системы Starlink. По сообщениям местной ОВА, в самом Запорожье ситуация остается относительно спокойной.