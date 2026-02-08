Об этом президент рассказал на встрече с журналистами. Детали передает 24 Канал.
Как изменилась риторика россиян во время мирных переговоров?
Лидер нашего государства отметил, что оккупанты стали более конкретными.
Российская делегация уже без этих пустых "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретно – что делаем, а что не делаем; на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи,
– объяснил гарант.
В то же время верить россиянам по-прежнему нельзя. Ведь свое мнение об Украине они не изменили.
"Я думаю, что у них к нам примерно те же чувства, что и были, потому что они Украину ненавидят, вот и все... Поэтому у нас нет никаких иллюзий", – уточнил Зеленский.
ГРУшники оказались эффективнее других
Похожие данные приводило издание Politico. Журналисты сообщили, что россияне относятся серьезнее к переговорам. И связали это с тем, что у обеих сторон изменился состав делегаций: от Украины вошел руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, а от России ГРУшники Игорь Костюков и Александр Зорин.
Последнего, кстати, называют лучшим переговорщиком ГРУ. Он в 2016 – 2017 годах представлял министерство обороны России на переговорах в Женеве по Сирии и "сводил" Асада с оппозицией. А еще участвовал в переговорах в мае 2022 года по сдаче в плен защитников "Азовстали".