Об этом Рустем Умеров рассказал в своем телеграмме.
Смотрите также Виткофф подвел итоги первого дня в Женеве: о чем договорились Украина и Россия
О чем Умеров говорил с партнерами?
Глава украинской делегации в Женеве Рустем Умеров провел отдельную встречу с представителями США и Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.
Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой,
– отметил Умеров.
Он добавил, что у сторон есть "понимание общей ответственности за результат".
Как прошли переговоры в Женеве?
В Женеве состоялся первый этап переговоров между Украиной, США и Россией. По словам Умерова, обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.
18 февраля, утром политическая и военная группы продолжат работу.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф отметил, что стороны договорились предоставить новую информацию, в частности относительно встреч, которые уже состоялись, своим лидерам и продолжить работу над достижением мирного соглашения.