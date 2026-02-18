Про це Рустем Умєров розповів у своєму телеграмі.
Про що Умєров говорив з партнерами?
Голова української делегації у Женеві Рустем Умєров провів окрему зустріч з представниками США та Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.
Обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою,
– зазначив Умєров.
Він додав, що у сторін є "розуміння спільної відповідальності за результат".
Як минули переговори у Женеві?
У Женеві відбувся перший етап переговорів між Україною, США та Росією. За словами Умєрова, обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.
18 лютого, зранку політична та військова групи продовжать роботу.
Спецпредставник США Стів Віткофф зазначив, що сторони домовилися надати нову інформацію, зокрема стосовно зустрічей, які вже відбулися, своїм лідерам та продовжити роботу над досягненням мирної угоди.