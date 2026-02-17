Голова української делегації Рустем Умєров розповів, що спершу була спільна зустріч делегацій, після чого роботу продовжили в групах за напрямами.

Про що говорили у Женеві в перший день?

За словами Умєрова, обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

"На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу", – повідомив чиновник.

Він подякував американцям за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі.

Також Умєров заявив, що про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні доповість президенту України.

Він уточнив, що завтра, 18 лютого, зранку політична та військова групи продовжать роботу.

Тим часом росЗМІ із посиланням на джерела повідомляють, що переговори у Женеві були напруженими. Вони відбувалися у форматі двосторонніх та тристоронніх зустрічей. Зокрема, була зустріч російської та американської делегацій.