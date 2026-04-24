Кордон України з Росією фактично став лінією фронту. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону.
Що відбувається на кордоні?
Андрій Демченко розповів, що у Сумській області російські штурмові групи постійно роблять спроби атакувати позиції, які утримують ЗСУ. Зокрема, минулої доби були відбиті штурми у межах Юнаківської громади у напрямку населеного пункту Варачине. Наші бійці відбивають ці атаки. Ворог зазнає величезних втрат.
Найбільш активно окупанти намагаються розширити зону контролю у межах Краснопільської та Миропільської громад, а також у Шосткинському районі. Однак заяви ворога про створення "буферної зони" не відповідають дійсності. Сили оборони стримують просування росіян.
За словами речника ДПСУ, кордон з Росією фактично став лінією фронту. Там тривають активні бої та інтенсивні обстріли з використанням авіації, артилерії та дронів.
Просунутися від кордону або навіть в тих зонах бойових дій, зокрема, в межах Юнаківської та Хотінської громад, щоб розширити зону свого контролю вглиб території України, ворогу не вдається,
– зазначив Демченко.
Ситуація на Сумщині: що відомо?
За інформацією ISW, можливо, ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині. Про це свідчать геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 квітня, де видно, що українські війська утримують позиції на півночі Андріївки (на північ від Сум). Водночас росіяни надають перевагу наступальним операціям на схід і південний схід від міста Суми, а не діям на північ і північний схід від міста.
Речник Об'єднаного угруповання військ України полковник Віктор Трегубов заявив, що на Сумщині ворог найінтенсивніше атакує уздовж міжнародного кордону на півдні області. Окупанти захопили Миропільське (на схід від Сум) і мають просування на два-три кілометри вглиб у деяких районах уздовж кордону.
Раніше Сили оборони України прокоментували інформацію про нібито загрозу напівоточення Сум. Зараз росіяни контролюють лише прикордонну смугу. Ворог намагався, однак все-таки не просунувся до обласного центру. Загарбники окупували лише прикордонні населені пункти, зокрема, Грабовське та Миропільське. Прикордонна зона контролю Росії має глибину до 3 – 4 кілометрів, тоді як відстань до міста Суми – понад 35 кілометрів.