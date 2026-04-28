Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала объяснил, что контакт Киева и Баку имеет не только символическое значение. По его словам, такие встречи, договоренности по безопасности и совместные проекты показывают: Украина, Азербайджан и Турция уже формируют другой расклад сил без учета Путина.

Смотрите также Теперь опасность не только из-за хакеров: что на самом деле разрушает финансовую стабильность россиян

Южный Кавказ выходит из орбиты Кремля

Встречу Владимира Зеленского с Ильхамом Алиевым Бронжуков назвал показательной не только для двусторонних отношений Украины и Азербайджана. По его мнению, она еще раз показала, как после полномасштабного вторжения России меняется баланс сил на Южном Кавказе, где Москва уже не может так свободно диктовать правила, как раньше.

Российская авантюра по вторжению в Украину стоила Путину значительного влияния по всему миру. И Южный Кавказ – это один из наиболее ярких примеров,

– подчеркнул политолог.

Он назвал это еще одним подтверждением того, что страны, которые ранее считали сферой влияния России, уже могут договариваться между собой без оглядки на Кремль. Речь идет не только о самом контакте на уровне лидеров, но и о более широком сближении Украины, Азербайджана и Турции.

Напомним! 25 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Азербайджан. Во время визита он встретился с Ильхамом Алиевым, а украинская сторона начала работу над двусторонними договоренностями в сферах безопасности, энергетики, экономики и гуманитарного сотрудничества. Президент также сообщил о подготовке документов по оборонному сотрудничеству, в частности в формате Dron Deal, и не исключил совместных проектов в производстве оружия.

Договоренности по безопасности, совместные проекты в оборонной сфере и политические решения, о которых говорит Киев с партнерами в регионе, уже показывают другой расклад сил. В нем Россия теряет роль главного центра влияния, а взамен усиливаются горизонтальные связи между странами, которые ищут свое место в новой реальности.

Это как раз цементирование того расклада сил, который уже имеет совсем другой баланс,

– подчеркнул Бронжуков.

Украина, по его словам, не только сдерживает Россию, но и использует войну как окно возможностей для новых союзов и новой роли в мире.

Потенциально мы можем выйти гораздо сильнее из этого конфликта и в плане глобального восприятия нас, и в плане тех возможностей, которые сейчас Украина нарабатывает,

– сказал Бронжуков.

Он добавил, что для Украины это не только символический успех, но и использование тех возможностей, которые открылись во время большой войны.

Россия пытается тянуть время и играть на истощение

Более тесные связи Украины с Азербайджаном и Турцией Бронжуков связывает не только с новым раскладом сил на Южном Кавказе. Это, по его словам, усиливает и роль Анкары как площадки, где могут обсуждать более широкие вопросы, связанные с войной России против Украины.

Важно! В России не исключают возвращения к переговорам в Стамбуле, но не считают это главным приоритетом. Сергей Лавров на форуме в Анталии заявил, что Москва положительно воспринимает возможность восстановления стамбульского формата, однако прямо сказал, что это для нее не "приоритет номер один". На этом фоне Украина напоминает, что давно подала сигналы о готовности к встрече Зеленского с Путиным, но именно российский диктатор избегает такого контакта.

Но из Москвы в ответ звучат лишь заявления Лаврова и Пескова о том, что это направление якобы не является для России актуальным. Такая реакция свидетельствует не о равнодушии к переговорам, а о нежелании входить в них в момент, когда Кремль еще надеется выторговать для себя лучшие условия.

Россияне, очевидно, не готовы к переговорному процессу. Они пытаются использовать фактор Трампа в собственных интересах,

– объяснил политолог.

В Москве и дальше исходят из того, что их запас прочности якобы больше, чем у Украины и Европейского Союза. Но этот расчет он назвал ошибочным, если Европа действительно осознает масштаб угрозы и начнет действовать решительно, потому что соотношение экономических ресурсов здесь явно не в пользу России.

ВВП европейских стран примерно 20 триллионов долларов в год. Российский – что-то около 2,2 триллиона долларов,

– подчеркнул Бронжуков.

Он добавил, что сейчас война зашла в фазу истощения, где решающими становятся не громкие заявления, а способность дольше держать темп и системно работать. Только в момент, когда Россия потеряет возможность продолжать боевые действия в таком режиме, можно будет говорить о справедливом мире для Украины.

Что известно о визите Зеленского в Азербайджан и сигналы о переговорах?