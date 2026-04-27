Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, добавив, что Россия также потеряла влияние на Армению и другие страны – бывшие советские республики. В конце концов от Кремля постепенно отворачиваются многие его в прошлом друзья.

Как Россия теряет свое влияние на Азербайджан и Армению?

Огрызко отметил, что связка Ближний Восток – Турция – Азербайджан является серьезным противопоставлением России. Таким образом у Владимира Путина выбивают из-под ног то, что он считал стопроцентно своим.

Путин также считал, что арабские страны являются его друзьями. Но вдруг эти "друзья" говорят его главному врагу – Украине, что они будут с ней целоваться, обниматься и делать совместный бизнес. Поэтому Путин проиграл всюду,

– подчеркнул экс-глава МИД Украины.

А в том, что Азербайджан и Турция делятся с Киевом всеми своими планами, по его мнению, не надо никому даже на минутку сомневаться. Также Украина договаривается и с Турцией об очень продуктивных вещах в военной сфере.

Обратите внимание! США инициировали масштабный инфраструктурный и геополитический проект TRIPP, который должен ослабить влияние России на Южном Кавказе. Совместная армяно-американская управляющая компания минимум 49 лет будет обеспечивать работу этого проекта, в частности налаживать коммуникацию Армении и Азербайджана, чем раньше занималась Россия. В рамках TRIPP планируется создание нефтяных и газовых путей, а также железнодорожной и автомобильной инфраструктуры рядом с Ираном. В то же время участие России в этом проекте не предусматривается.

Поэтому очевидно, по словам Владимира Огрызко, что Путина обкладывают со всех сторон. И самое главное – он не имеет инструментов, чтобы это предотвратить.

Владимир Зеленский посетил Азербайджан: что известно?

Президент Украины 25 апреля прибыл в Азербайджан, где встретился с главой страны – Ильхамом Алиевым и обсудил вопросы "сотрудничества и координация в сферах безопасности и энергетики".

Зеленский также рассказал что Украина и Азербайджан работали над несколькими государственными двусторонними договорами. Также стороны подняли вопросы оборонного сотрудничества, в частности Dron Deal, энергетического сотрудничества и азербайджанских инвестиций в Украину.

Кроме того, во время визита в Баку, Зеленский заявил, что Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане. Однако они возможны только при условии, если Москва будет готова к дипломатии.