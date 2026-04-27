Про це 24 Каналу розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, додавши, що Росія також втратила вплив на Вірменію та інші країни – колишні радянські республіки. Зрештою від Кремля поступово відвертаються багато його у минулому друзів.

До теми Вірменія пригрозила Росії виходом з ОДКБ і ЄАЕС: спікер парламенту зробив гучну заяву

Як Росія втрачає свій вплив на Азербайджан та Вірменію?

Огризко зауважив, що зв'язка Близький Схід – Туреччина – Азербайджан є серйозним протиставленням Росії. У такий спосіб у Володимира Путіна вибивають з-під ніг те, що він вважав стовідсотково своїм.

Путін також вважав, що арабські країни є його друзями. Але раптом ці "друзі" кажуть його головному ворогу – Україні, що вони будуть з нею цілуватися, обніматися і робити спільний бізнес. Тому Путін програв усюди,

– підкреслив ексглава МЗС України.

А у тому, що Азербайджан та Туреччина діляться з Києвом всіма своїми планами, на його думку, не треба нікому навіть на хвильку сумніватися. Також Україна домовляється і з Туреччиною про дуже продуктивні речі у військовій сфері.

Зверніть увагу! США ініціювали масштабний інфраструктурний та геополітичний проєкт TRIPP, що має послабити вплив Росії на Південному Кавказі. Спільна вірмено-американська управляюча компанія щонайменше 49 років забезпечувати роботу цього проєкту, зокрема налагоджуватиме комунікацію Вірменії та Азербайджану, чим раніше займалась Росія. У межах TRIPP планується створення нафтових та газових шляхів, а також залізничної та автомобільної інфраструктури поруч з Іраном. Водночас участь Росії у цьому проєкті не передбачається.

Тому є очевидним, за словами Володимира Огризка, що Путіна обкладають з усіх боків. І найголовніше – він не має інструментів, щоб цьому запобігти.

Володимир Зеленський відвідав Азербайджан: що відомо?

Президент України 25 квітня прибув до Азербайджану, де зустрівся з главою країни – Ільхамом Алієвим та обговорив питання "співпраці та координація у сферах безпеки та енергетики".

Зеленський також розповів що Україна та Азербайджан працювали над кількома державними двосторонніми договорами. Також сторони порушили питання оборонного співробітництва, зокрема Dron Deal, енергетичної співпраці та азербайджанських інвестицій в Україну.

Крім того, під час візиту до Баку, Зеленський заявив, що Україна готова провести тристоронні перемовини зі США та Росією в Азербайджані. Однак вони можливі тільки за умови, якщо Москва буде готова до дипломатії.