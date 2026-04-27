Про це 24 Каналу розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, додавши, що Росія також втратила вплив на Вірменію та інші країни – колишні радянські республіки. Зрештою від Кремля поступово відвертаються багато його у минулому друзів.

Як Росія втрачає свій вплив на Азербайджан та Вірменію?

Огризко зауважив, що зв'язка Близький Схід – Туреччина – Азербайджан є серйозним протиставленням Росії. У такий спосіб у Володимира Путіна вибивають з-під ніг те, що він вважав стовідсотково своїм.

Путін також вважав, що арабські країни є його друзями. Але раптом ці "друзі" кажуть його головному ворогу – Україні, що вони будуть з нею цілуватися, обніматися і робити спільний бізнес. Тому Путін програв усюди,
– підкреслив ексглава МЗС України.

А у тому, що Азербайджан та Туреччина діляться з Києвом всіма своїми планами, на його думку, не треба нікому навіть на хвильку сумніватися. Також Україна домовляється і з Туреччиною про дуже продуктивні речі у військовій сфері.

Зверніть увагу! США ініціювали масштабний інфраструктурний та геополітичний проєкт TRIPP, що має послабити вплив Росії на Південному Кавказі. Спільна вірмено-американська управляюча компанія щонайменше 49 років забезпечувати роботу цього проєкту, зокрема налагоджуватиме комунікацію Вірменії та Азербайджану, чим раніше займалась Росія. У межах TRIPP планується створення нафтових та газових шляхів, а також залізничної та автомобільної інфраструктури поруч з Іраном. Водночас участь Росії у цьому проєкті не передбачається.

Тому є очевидним, за словами Володимира Огризка, що Путіна обкладають з усіх боків. І найголовніше – він не має інструментів, щоб цьому запобігти.

Володимир Зеленський відвідав Азербайджан: що відомо?

  • Президент України 25 квітня прибув до Азербайджану, де зустрівся з главою країни – Ільхамом Алієвим та обговорив питання "співпраці та координація у сферах безпеки та енергетики".

  • Зеленський також розповів що Україна та Азербайджан працювали над кількома державними двосторонніми договорами. Також сторони порушили питання оборонного співробітництва, зокрема Dron Deal, енергетичної співпраці та азербайджанських інвестицій в Україну.

Крім того, під час візиту до Баку, Зеленський заявив, що Україна готова провести тристоронні перемовини зі США та Росією в Азербайджані. Однак вони можливі тільки за умови, якщо Москва буде готова до дипломатії.