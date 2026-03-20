Які збитки "Лукойла"?

Чистий збиток російського нафтового гіганта "Лукойл" склав 1,06 трильйонів рублів (близько 12,5 мільярдів доларів) проти прибутку 851,5 мільярдів доларів у 2024 році, пише російський "Інтерфакс".

Виручка "Лукойлу" у 2025 році порівняно з 2024 роком знизилася на 15% до 3,768 трильйонів рублів. Також на кінець 2025 року “Лукойл” визнав збиток від знецінення основних засобів у сумі 204 мільярди рублів, у тому числі 203,5 мільярдів відносяться до активів розвідки та видобутку в Росії.

Як США тиснуть на Росію через продаж активів "Лукойла"?

Наприкінці лютого Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США продовжило крайній термін укладання угод до 1 квітня, про що пише Reuters.

Представники урядів США, Росії та України в останні тижні не досягли прориву на переговорах щодо мирної угоди. За словами трьох джерел, під час обговорень також ішлося про санкції США проти найбільшого російського виробника нафти – державної "Роснєфти", а також другого за величиною виробника – "Лукойлу".

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів вже три рази продовжувало дедлайн для потенційних покупців, щоб вони могли вести переговори з "Лукойлом" щодо активів на суму 22 мільярди доларів.

Представник США заявив, що Міністерство фінансів продовжило термін, аби:

сприяти поточним переговорам із "Лукойлом";

досягти угоди, яка підтримає зусилля Дональда Трампа позбавити Росію доходів, необхідних для фінансування її воєнної машини, й досягти миру".

За словами посадовця, будь-яка угода передбачає, що "Лукойл" не отримає жодної попередньої виплати, а всі кошти від продажу будуть розміщені на рахунку, де вони будуть заморожені та перебуватимуть під юрисдикцією США.

Що відбувається з цінами на нафту у світі?