Какие убытки "Лукойла"?

Чистый убыток российского нефтяного гиганта "Лукойл" составил 1,06 триллионов рублей (около 12,5 миллиардов долларов) против прибыли 851,5 миллиардов долларов в 2024 году, пишет российский "Интерфакс".

Смотрите также Уже не впервые: Сербия выиграла еще время для крупнейшего НПЗ, принадлежащего России

Выручка "Лукойла" в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 15% до 3,768 триллионов рублей. Также на конец 2025 года “Лукойл” признал убыток от обесценения основных средств в сумме 204 миллиарда рублей, в том числе 203,5 миллиардов относятся к активам разведки и добычи в России.

Как США давят на Россию из-за продажи активов "Лукойла"?

В конце февраля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США продлило крайний срок заключения сделок до 1 апреля, о чем пишет Reuters.

Представители правительств США, России и Украины в последние недели не достигли прорыва на переговорах по мирному соглашению. По словам трех источников, во время обсуждений также шла речь о санкциях США против крупнейшего российского производителя нефти – государственной "Роснефти", а также второго по величине производителя – "Лукойла".

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов уже три раза продлевало дедлайн для потенциальных покупателей, чтобы они могли вести переговоры с "Лукойлом" по активам на сумму 22 миллиарда долларов.

Представитель США заявил, что Министерство финансов продлило срок, чтобы:

способствовать текущим переговорам с "Лукойлом";

достичь соглашения, которая поддержит усилия Дональда Трампа лишить Россию доходов, необходимых для финансирования ее военной машины, и достичь мира".

По словам чиновника, любая сделка предусматривает, что "Лукойл" не получит никакой предварительной выплаты, а все средства от продажи будут размещены на счете, где они будут заморожены и находиться под юрисдикцией США.

Что происходит с ценами на нефть в мире?