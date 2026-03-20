Какие убытки "Лукойла"?
Чистый убыток российского нефтяного гиганта "Лукойл" составил 1,06 триллионов рублей (около 12,5 миллиардов долларов) против прибыли 851,5 миллиардов долларов в 2024 году, пишет российский "Интерфакс".
Выручка "Лукойла" в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 15% до 3,768 триллионов рублей. Также на конец 2025 года “Лукойл” признал убыток от обесценения основных средств в сумме 204 миллиарда рублей, в том числе 203,5 миллиардов относятся к активам разведки и добычи в России.
Как США давят на Россию из-за продажи активов "Лукойла"?
В конце февраля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США продлило крайний срок заключения сделок до 1 апреля, о чем пишет Reuters.
Представители правительств США, России и Украины в последние недели не достигли прорыва на переговорах по мирному соглашению. По словам трех источников, во время обсуждений также шла речь о санкциях США против крупнейшего российского производителя нефти – государственной "Роснефти", а также второго по величине производителя – "Лукойла".
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов уже три раза продлевало дедлайн для потенциальных покупателей, чтобы они могли вести переговоры с "Лукойлом" по активам на сумму 22 миллиарда долларов.
Представитель США заявил, что Министерство финансов продлило срок, чтобы:
- способствовать текущим переговорам с "Лукойлом";
- достичь соглашения, которая поддержит усилия Дональда Трампа лишить Россию доходов, необходимых для финансирования ее военной машины, и достичь мира".
По словам чиновника, любая сделка предусматривает, что "Лукойл" не получит никакой предварительной выплаты, а все средства от продажи будут размещены на счете, где они будут заморожены и находиться под юрисдикцией США.
Что происходит с ценами на нефть в мире?
Рост цен на нефть временно улучшит финансовую ситуацию в России, но не спасет ее экономику от неизбежного обвала. Дополнительные доходы будут потрачены точечно, но не смогут значительно укрепить режим Путина.
США планируют снять санкции с иранской нефти, чтобы сдержать рост мировых цен на нефть. Вашингтон также рассматривает возможность снятия ограничений с нефти Венесуэлы для увеличения добычи.
Цены на нефть и природный газ резко выросли из-за атак в Персидском заливе, которые угрожают энергетической инфраструктуре. Атаки на энергетические объекты в регионе могут привести к серьезным перебоям в поставках и повышению цен на мировом рынке.