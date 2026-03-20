Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что переломить ситуацию и спасти Россию от катастрофы эти деньги не способны.

Укрепит ли колебания цен на нефть режим Путина?

Тактическая выгода не компенсирует стратегических потерь. Так, нефтяные доходы помогут немного выровнять дефицит – но незначительно, и он останется значительным. Процессы деградации экономики России продолжаются, и их не остановит даже нефть по 200 долларов. Деньги появятся, но "1000 и 1" дефицит их поглотит,

– объяснил Саакян.

Дополнительные доходы россияне потратят точечно на рекрутинг, выплаты контрактникам или спасение отдельных предприятий.

"Колебания нефтяных цен, даже если продлится до конца года, не сможет значительно усилить режим. Оно лишь продолжит его агонию И это ужасно, потому что для Украины каждый такой день оплачивается потом и жизнью", – сказал Саакян.

Политолог отмечает, что глобально изменить ситуацию эти доходы уже не способны.

Обратите внимание! Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд считает, что если санкции против России будут вообще сняты, то война с Украиной может стать более интенсивной. Это выглядит абсурдно на фоне того, что Трамп стремился получить Нобелевскую премию мира, а взамен развязал руки Кремля.

