Какие объекты атаковали дроны?

Пострадала инфраструктура, которая обеспечивает поставки топлива на экспорт через два трубопровода – "Турецкий поток" и "Голубой поток", сообщили в "Газпроме".

В компании отметили, что в последние дни наблюдается эскалация дроновых атак на ее экспортную инфраструктуру.

Под удар попали компрессорные станции, которые отвечают за перекачку топлива:

  • компрессорная станция "Русская" – зафиксировали атаки 22 беспилотников;
  • станция "Казачья" – ее атаковали трое дронов;
  • компрессорная станция "Береговая" – была атакована одним беспилотником.

В "Газпроме" уверяют, что атаки всех беспилотников якобы успешно отразили, а повреждений на объектах не зафиксировали.

Однако с заявлением компании резонируют заявления Кремля. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, назвав эти атаки "дестабилизирующими", пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Бессмысленные попытки Киева атаковать компрессорные станции "Газпрома" могут еще больше дестабилизировать обстановку в мире
– заявил Песков.

Куда "Газпром" экспортирует свое топливо?

Газопровод "Турецкий поток" остался единственным маршрутом, которым Россия все еще поставляет топливо в Европу.

  • До полномасштабного вторжения в Украину Москва экспортировала в ЕС около 157 миллиардов кубометров газа, то есть до 45% от всего европейского газового импорта.
  • Однако уже по состоянию на конец 2025 года, по подсчетам Брюсселя, доля российского газа сократилась до 13%, или до 18 миллиардов кубометров.

При этом те страны Европы, которые все еще покупают российский газ все больше сокращают поставки. В частности, Босния и Герцеговина нашла альтернативу "Турецкому потоку".

Правительство договорилось с американской компанией о строительстве газопровода Southern Interconnection, который соединит страну с хорватским терминалом СПГ.

Диверсификация рисков Боснией и Герцеговиной через потенциальный американский газопровод одновременно лишает российский "Газпром" монополии в регионе и очередной доли стабильного европейского рынка,
– отметили в Службе внешней разведки.

В дополнение ЕС принял решение о полном отказе от импорта российского газа с 2027 года.

Важно! Все эти факторы вместе с атаками дронов на инфраструктуру "Газпрома" значительно бьют по экспортным доходам компании.

Какие потери понес "Газпром"?

  • Финансовые поступления "Газпрома" значительно сократились. По итогам 2023 года российский гигант завершил год с убытком почти в 7 миллиардов долларов.

  • Дополнительным ударом для компании стало завершение контракта на транзит газа через Украину. После прекращения соглашения с Нафтогазом Газпром ежегодно теряет около 6 миллиардов долларов дохода от продажи газа.

  • В итоге, в 2024 году чистые убытки компании превысили 1 триллион рублей, что примерно равно 12 миллиардам долларов. В течение первых девяти месяцев 2025 года Газпром понес дополнительные потери более 170 миллиардов рублей, или около 1,8 миллиарда долларов.

  • На фоне таких финансовых трудностей Государственная дума России приняла решение предоставить Газпрому налоговые льготы, чтобы частично облегчить его экономическое положение.