Что происходит с рынком топлива?

Европейские фьючерсы на газ подскочили на целых 35%, и более чем вдвое превысив довоенный уровень, о чем пишет Bloomberg.

Читайте также Все из-за США: еще одна страна может начать покупать нефть у России

Что касается нефти: Brent достигла 119 долларов за баррель – почти максимума с 2022 года. В то же время европейские фьючерсы на дизельное топливо превысили 190 долларов за баррель.

Иранская ракета нанесла "значительные повреждения" комплекса Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире завод по сжижению природного газа. Отгрузки нефти на западном побережье Саудовской Аравии – важном экспортном маршруте на фоне закрытия Ормузского пролива – были временно остановлены из-за атаки.

Заметьте! Также газовый объект в Абу-Даби был закрыт после попадания обломков от перехваченной ракеты, а два нефтеперерабатывающих завода в Кувейте загорелись в результате атак дронов.

Атака на Катар особенно повышает риск долгосрочного инфляционного давления из-за цен на энергоносители в результате войны США и Израиля против Ирана,

– говорится в материале.

Хотя поставки нефти и газа через Ормузский пролив могут восстановиться после завершения конфликта, серьезно поврежденные производственные объекты могут восстанавливаться значительно дольше.

В худшем случае Рас-Лаффан может не возобновить работу в 2026 году,

– отметила исследовательница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

Дональд Трамп в ответ призвал к деэскалации. Он заявил, что Израиль воздержится от дальнейших ударов по газовому месторождению – Южному Парсу – атака на которое и спровоцировала ответ Тегерана против Катара.

В то же время он пригрозил "полностью уничтожить" Южный Парс, если Иран снова атакует СПГ-объекты Катара.

Большинство СПГ с Ближнего Востока покупают азиатские страны. И любые длительные перебои уменьшат глобальное предложение – и поддерживать высокие цены во всем мире.

Важно! Фьючерсы на природный газ в США, которые также являются крупным экспортером СПГ, в четверг выросли на 6,5%.

Завод Shell Pearl по переработке газа в жидкое топливо также получил повреждения.

В Абу-Даби закрыли газовые объекты Habshan после того, как перехват ракет, направленных на завод и нефтяное месторождение, вызвало падение обломков.

В Кувейте два нефтеперерабатывающих завода были атакованы дронами. Ограниченный пожар на производственном блоке НПЗ Mina Al-Ahmadi мощностью 346 тысяч баррелей в сутки ликвидирован, как и возгорание на НПЗ Mina Abdullah мощностью 454 тысячи баррелей в сутки.

Дрон упал на нефтеперерабатывающий завод Samref в Янбу на западном побережье Саудовской Аравии. Янбу является критически важным для Саудовской Аравии и мирового нефтяного рынка, и эти атаки стали первым случаем в этой войне, когда он был целью Ирана.

Обратите внимание! С начала войны цены на нефть выросли более чем на 50%. Дальнейшие атаки на добывающую инфраструктуру – как в Иране, так и во всем регионе – могут еще больше повысить цены. Перебои в работе ключевых объектов могут убрать с рынка от 5 до 6 миллионов баррелей нефти в сутки и потенциально поднять цены до 150 долларов и выше.

The Guardian уже писали, что атаки на газовые месторождения на Ближнем Востоке впервые затронули объекты добычи энергоносителей. Это может повлиять на мировую экономику. Более того, это можно смело считать новым этапом эскалации.

