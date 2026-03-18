Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты временно сняли санкции с российской нефти. Сейчас Кремль получает больше денег, чтобы финансировать войну.
Война в Иране продолжает войну в Украине
По словам Умланда, военная операция, которую Соединенные Штаты и Израиль начали в Иране, фактически затягивает войну между Россией и Украиной. И это действительно досадная ситуация.
Если санкции против России вообще снимут, то война России против Украины продолжится или даже станет более интенсивной. Смотря в ретроспективе, абсурдная ситуация, что Трамп вообще претендовал на Нобелевскую премию мира. Он развязал войну, которая продолжает войну России против Украины,
– сказал Умланд.
Фактически российская нефтяная промышленность существенно выиграла от того, что США с Израилем начали военную операцию против Ирана.
Обратите внимание! По состоянию на 16 марта российская нефть марки Urals поднялась до 93,58 доллара за баррель. Средние цены на российскую нефть в ноябре 2025 года составляли 44 доллара за баррель.
Ситуация в Иране
- Военная операция США и Израиля в Иране началась еще 28 февраля. Тамошний верховный лидер Али Хаменеи был уничтожен во время одного из ударов. При этом иранский режим сохраняет управляемость.
- В ответ Иран начал обстреливать дронами и ракетами страны Ближнего Востока. Также Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Вследствие этого цены на нефть существенно выросли, что не нравится Соединенным Штатам.
- Тем временем Трамп угрожает "вывести Иран из строя". Также союзники по НАТО не согласились присоединиться к США, чтобы противодействовать Ирану.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что Трамп сейчас оказался в проигрышной ситуации с политической точки зрения. Ведь иранский режим сохранил управляемость и создает проблемы с ценой на нефть.