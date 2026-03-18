Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты временно сняли санкции с российской нефти. Сейчас Кремль получает больше денег, чтобы финансировать войну.

Война в Иране продолжает войну в Украине

По словам Умланда, военная операция, которую Соединенные Штаты и Израиль начали в Иране, фактически затягивает войну между Россией и Украиной. И это действительно досадная ситуация.

Если санкции против России вообще снимут, то война России против Украины продолжится или даже станет более интенсивной. Смотря в ретроспективе, абсурдная ситуация, что Трамп вообще претендовал на Нобелевскую премию мира. Он развязал войну, которая продолжает войну России против Украины,

– сказал Умланд.

Фактически российская нефтяная промышленность существенно выиграла от того, что США с Израилем начали военную операцию против Ирана.

Обратите внимание! По состоянию на 16 марта российская нефть марки Urals поднялась до 93,58 доллара за баррель. Средние цены на российскую нефть в ноябре 2025 года составляли 44 доллара за баррель.

Ситуация в Иране