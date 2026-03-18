Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social.
Почему Трамп раскритиковал страны НАТО?
Президент США обратился к международным партнерам, которые не поддержали военную операцию США "Эпическая ярость". В заметке Трамп резко раскритиковал союзников.
Для всех этих полных "идиотов": помните, что Иран считается главным государственным спонсором терроризма. Мы быстро выводим его из строя,
– написал он.
Заявления американского лидера свидетельствуют о сохранении жесткой линии Вашингтона в отношении Тегерана. В то же время это демонстрирует напряжение в отношениях с партнерами, которые не поддержали действия США.
Какова сейчас ситуация вокруг конфликта в Иране?
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба в результате ночного удара по Тегерану. В ЦАХАЛ отметили, что он играл ключевую роль в подавлении протестов и координации действий против израильтян и американцев.
Иран заявил об обстреле территории атомной электростанции в Бушере 17 марта. В то же время в МАГАТЭ подтвердили факт инцидента и отметили, что повреждений самой АЭС и пострадавших нет.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что американская операция "Северный молот" в 2025 году помешала Ирану получить достаточно обогащенного урана для создания по меньшей мере десяти ядерных бомб. Он отметил, что решение президента Дональд Трамп позволило остановить этот процесс буквально за несколько недель до возможного прорыва.