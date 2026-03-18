Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social.

Почему Трамп раскритиковал страны НАТО?

Президент США обратился к международным партнерам, которые не поддержали военную операцию США "Эпическая ярость". В заметке Трамп резко раскритиковал союзников.

Для всех этих полных "идиотов": помните, что Иран считается главным государственным спонсором терроризма. Мы быстро выводим его из строя,

– написал он.

Заявления американского лидера свидетельствуют о сохранении жесткой линии Вашингтона в отношении Тегерана. В то же время это демонстрирует напряжение в отношениях с партнерами, которые не поддержали действия США.

