Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в новом телефонном интервью для агентства Bloomberg.

Смотрите также Два месяца хаоса: как война Трампа против Ирана затягивается, бьет по всем, но дает шанс Украине

В каком положении оказалась Украина?

Президент сообщил об отсутствии никаких положительных сигналов о возобновлении переговоров со стороны России или США. В то же время спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер лишь рассматривают возможность визита в Киев.

Кроме вышеупомянутого, по его словам, пока нет никаких признаков или сообщений о том, когда и где могут состояться переговоры, организованные администрацией американского президента Дональда Трампа.

Я думаю, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке,

– считаю Владимир Зеленский.

Агентство констатирует, что мирные переговоры между сторонами, которые и так не принесли значительного прогресса, зашли в тупик в середине февраля после последнего раунда в Женеве. Впоследствии процесс сорвался из-за войны против Ирана.

Кстати. Недавно западные СМИ, в частности CNN, сообщали о проведении тайных закулисных переговоров между Ираном и США относительно поэтапной сделки, направленной на ослабление эскалации на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский повторил свое приглашение для представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, чтобы они прибыли с визитом в Киев. Хотя они еще не ответили, дипломаты поддерживают связь с Украиной.

Напоминают, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов ранее говорил, что видит прогресс в мирных переговорах, в частности, через обмены военнопленными. По его мнению, война в Украине не продлится долго.

Что происходит между сторонами?

Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна немедленно принять решение по Донбассу, поскольку промедление, по его словам, только усложнит переговорную позицию Киева в будущем.

Зато Владимир Зеленский сообщал о готовности украинской стороны к проведению следующего раунда трехсторонних переговоров с США и Россией, которые, по его мнению, могут состояться на территории Азербайджана.

К слову, ранее американский журналист и историк Дэвид Саттер рассказал 24 Каналу, что российская сторона, вероятно, может согласиться на некоторые договоренности с Украиной для переговоров, чтобы не проводить мобилизацию.