Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати тимчасово зняли санкції з російської нафти. Зараз Кремль отримує більше грошей, аби фінансувати війну.

Дивіться також Ще одна кривава війна почалася: чому ядерний Пакистан напав на Афганістан і яких наслідків чекати

Війна в Ірані продовжує війну в Україні

За словами Умланда, військова операція, яку Сполучені Штати та Ізраїль розпочали в Ірані, фактично затягує війну між Росією та Україною. І це справді прикра ситуація.

Якщо санкції проти Росії взагалі знімуть, то війна Росії проти України продовжиться або навіть стане інтенсивнішою. Дивлячись в ретроспективі, абсурдна ситуація, що Трамп взагалі претендував на Нобелівську премію миру. Він розв'язав війну, яка продовжує війну Росії проти України,

– сказав Умланд.

Фактично російська нафтова промисловість суттєво виграла від того, що США з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану.

Зверніть увагу! Станом на 16 березня російська нафта марки Urals піднялася до 93,58 долара за барель. Середні ціни на російську нафту в листопаді 2025 року становили 44 долари за барель.

