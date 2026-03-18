Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати тимчасово зняли санкції з російської нафти. Зараз Кремль отримує більше грошей, аби фінансувати війну.
Дивіться також Ще одна кривава війна почалася: чому ядерний Пакистан напав на Афганістан і яких наслідків чекати
Війна в Ірані продовжує війну в Україні
За словами Умланда, військова операція, яку Сполучені Штати та Ізраїль розпочали в Ірані, фактично затягує війну між Росією та Україною. І це справді прикра ситуація.
Якщо санкції проти Росії взагалі знімуть, то війна Росії проти України продовжиться або навіть стане інтенсивнішою. Дивлячись в ретроспективі, абсурдна ситуація, що Трамп взагалі претендував на Нобелівську премію миру. Він розв'язав війну, яка продовжує війну Росії проти України,
– сказав Умланд.
Фактично російська нафтова промисловість суттєво виграла від того, що США з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану.
Зверніть увагу! Станом на 16 березня російська нафта марки Urals піднялася до 93,58 долара за барель. Середні ціни на російську нафту в листопаді 2025 року становили 44 долари за барель.
Ситуація в Ірані
Військова операція США та Ізраїлю в Ірані розпочалася ще 28 лютого. Тамтешній верховний лідер Алі Хаменеї був знищений під час одного з ударів. При цьому іранський режим зберігає керованість.
У відповідь Іран почав обстрілювати дронами та ракетами країни Близького Сходу. Також Іран перекрив Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Внаслідок цього ціни на нафту суттєво зросли, що не подобається Сполученим Штатам.
Тим часом Трамп погрожує "вивести Іран з ладу". Також союзники по НАТО не погодилися приєднатися до США, аби протидіяти Ірану.
Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Трамп зараз опинився у програшній ситуації з політичної точки зору. Адже іранський режим зберіг керованість та створює проблеми з ціною на нафту.