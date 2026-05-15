Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Хто керуватиме Бєлгородщиною та Брянщиною?

Путін 13 травня підписав два укази, в яких зазначається, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та губернатор Брянської області Олександр Богомаз подали у відставку зі своїх посад "за власним бажанням".

Наразі їм призначили заміну. Заступник губернатора Іркутської області генерал-майор Олександр Шуваєв став виконувачем обов'язки губернатора Бєлгородської області, а колишній заступник губернатора Челябінської області та голова окупаційного уряду так званої "ЛНР" Єгор Ковальчук – виконувачем обов'язки губернатора Брянської області.

ISW вперше помітила повідомлення на початку квітня 2026 року про те, що Кремль розглядає можливість заміни Гладкова на Шуваєва.

Варто зазначити, що останній брав участь у програмі "Час героїв", метою якої є призначення ветеранів війни проти України на різні державні посади. Шуваєв командував підрозділами, які скоїли воєнні злочини проти українців, зокрема під його керівництвом страчували українських військовополонених.

Російське опозиційне джерело "Медуза", посилаючись на джерело, близьке до Кремля, зазначило, що політичний блок хотів, щоб новий губернатор Бєлгородщини мав більше досвіду в цивільному управлінні, але зрештою зупинився на Шуваєві.

Чому Путін змінює регіональну владу?

Заміна Гладкова та Богомаза відбулася після серії звільнень та арештів інших посадовців прикордонних областей.

Кремль переслідував та звинувачував колишніх посадовців Курської, Бєлгородської та Брянської областей у власній нездатності Кремля належним чином реагувати на вторгнення України в Курську область у 2024 році та українські транскордонні рейди у 2023 та 2024 роках,

– пише ISW.

Нагадаємо, що раніше Кремль уже замінив ексгубернаторів Курської області Романа Старовойта та Олексія Смірнова у травні та грудні 2024 року відповідно.

Аналітики вважають, що заміна Гладкова та Богомаза знаменує собою зміни керівництва в усіх трьох російських областях, що межують з північним кордоном України.

Зазначається, що мешканці Бєлгородщини та Брянщини регулярно скаржилися на недостатні зусилля російської влади щодо захисту регіонів від наслідків українських ударів та реагування на них.

Також Кремль звільненням губернаторів може намагатися відвернути невдоволення в прикордонних районах від Путіна та керівної партії "Єдина Росія" напередодні виборів до Думи у вересні 2026 року.

Сам Гладков відкрито критикував наслідки відключення мобільного інтернету та Telegram у прикордонному районі Бєлгородщини. Тож, ймовірно, Кремль замінив його і через це, аби поставити когось більш лояльного.

Варто зауважити, що у березні дрон нібито намагався ліквідувати Гладкова. Стверджувалося, що той потрапив під атаку БпЛА під час зустрічі з місцевими жителями у прикордонному селі Смородино. Росгвардія "хвалилися", що успішно знищила безпілотник у повітрі, а постраждалих і руйнувань не було.

Рішення Кремля замінити Гладкова на Шуваєва, ймовірно, є частиною його довгострокових зусиль щодо мілітаризації російського уряду лоялістами та провоєнними ветеранами,

– також зауважили аналітики ISW.

Чим живе Бєлгородщина та Брянщина зараз?

Бєлгород та область постійно потерпають від атак дронів. Наприклад, у квітні безпілотник атакував підстанцію "Південна", що призвело до зникнення електропостачання в частині міста. Такі випадки були регулярними.

А наприкінці березня FPV-дрон атакував будівлю уряду Бєлгородської області, тоді постраждав начальник адміністративно-господарського відділу В'ячеслав Безкоровайний.

Брянщина теж не відстає. Наприклад, у березні регіон пережив успішну атаку України на завод "Кремній Ел" у Брянську, де виготовляли системи управління ракетами. Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів тоді 24 Каналу, що для атаки використали ракети Storm Shadow. А військовий оглядач Василь Пехньо зазначив, що для цієї зброї є можливість програмувати подолання складних маршрутів і заходження на ціль, тож російській "певео" не вдалося захистити завод.

