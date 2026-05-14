Про це пише пропагандистське агентство ТАСС та Русская служба BBC.News.

До теми Хочуть "возз’єднання родин": у Росії пропонують відкрити пункти пропуску на кордоні з Україною

Що відомо про відхід Москалькової з посади омбудсменки Росії?

Тетяна Москалькова залишила посаду уповноваженого з прав людини в Росії. Як пишуть російські ЗМІ, депутати держдуми Росії проводили посадовицю оплесками, а речник В'ячеслав Володін подякував їй за "роботу".

Москалькова обіймала посаду омбудсмена протягом 10 років – два терміни поспіль, це максимально дозволений законом термін. У квітні 2026 року її повноваження закінчилися.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

З початку повномасштабної війни в Україні Москалькова брала участь у координації обмінів військовополоненими та тілами загиблих. Вона потрапила до списків санкцій Євросоюзу ("за заперечення фільтраційних заходів в Україні"), США (за причетність до "систематичної та незаконної депортації українських дітей"), Австралії, Канади, Японії та інших країн.

Хто замінить Москалькову на посту?

14 травня держдума призначила новим омбудсменом Яну Лантратову від "Справедливої Росії".

На розгляд Держдуми було внесено ще дві кандидатури – члена комітету з туризму Артема Прокоф'єва (від КПРФ) та першого заступника голови комітету з власності Івана Сухарєва (від ЛДПР). Проте Лантратова, яка очолювала комітет із розвитку громадянського суспільства, вважалася найімовірнішою наступницею Москалькової.

Як пишуть журналісти Русской служби BBC News, Тетяна Лантратова, якій зараз 37 років, розпочинала свою кар'єру в "Молодій гвардії Єдиної Росії" (МГЄР) наприкінці 2000 років, була помічницею депутата Віталія Мілонова.

З 2012 по 2018 рік Лантратова входила до складу Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства та прав людини, зокрема була членом робочої групи СПЧ з моніторингу дотримання прав людини на території України. Потім Лантратова працювала в адміністрації Путіна, а згодом – у Міністерстві економічного розвитку.

У 2021 році вона вступила до партії "Справедлива Росія" і того ж року була обрана депутатом держдуми, де кілька років обіймала посаду першого заступника голови комітету з питань освіти.

Останній рік Лантратова очолювала в Держдумі комітет з розвитку громадянського суспільства, питань громадських та релігійних об'єднань.

Лантратова – активна прихильниця консервативного курсу в російській політиці. Серед іншого вона пропонувала заборонити "ЛГБТ-пропаганду", безплатну освіту для дітей іноземців, а також писала доноси на фонд "Мир всім", що допомагає антивоєнним священникам.

Наприкінці 2025 року Лантратова також стала однією зі співавторів законопроєкт про нові обмеження для росіян, заочно засуджених за політичними статтями.

У березні 2024 року Служба безпеки України заочно звинуватила Лантратову (а також дружину лідера "Справедливої Росії" Інну Варламову) у примусовому переміщенні дітей з окупованого Херсона.

Після деокупації міста українські слідчі виявили в Дитячому будинку документи з підписами Лантратової та Варламової, які свідчать, що до Росії вивезли новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика. Згідно з документами, дітей забрали для оздоровлення в російські медичні заклади, проте українські слідчі наполягають, що вони не потребували медичного втручання.

Чим займається омбудсмен у Росії?

Формально омбудсмен у Росії відповідає за «забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод громадян» та контроль за їх дотриманням з боку органів влади на різних рівнях. Серед його обов’язків – розгляд скарг громадян. За даними офіційного сайту, Москалькова за час перебування на посаді опрацювала понад 560 тисяч звернень.

Після початку повномасштабної війни проти України російський омбудсмен також залучений до процесів координації обмінів військовополоненими та повернення тіл загиблих.

Водночас посада омбудсмена в Росії також тісно пов'язана з пропагандою. Так, у 2024 році Тетяна Москалькова звинуватила Київ у нібито "затягненні" обмінів військовополоненими. Український омбудсмен Дмитро Лубінець спростував ці звинувачення, заявивши про готовність України забрати всіх своїх громадян.