Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова запропонувала створити пункт пропуску на кордоні з Україною. Про це Москалькова заявила під час виступу з доповіддю про свою діяльність за 2025 рік.

Що відомо про можливе відкриття пункту пропуску?

Москалькова заявила, що такі пункти дозволять громадянам Росії, які перебувають на території України, возз’єднатися зі своїми родинами. Вона зазначила, що термін дії закордонних паспортів у цих громадян закінчився, і вони не можуть виїхати з України навіть через треті країни.

Омбудсменка сказала, що варто обговорити можливість відкриття хоча б одного пункту пропуску для громадян Росії, які хочуть приїхати до рідних, але не мають документів для легального виїзду через інші країни.

Нагадаємо, що у 2025 році Татьяна Москалькова опублікувала фейковий список зниклих безвісти росіян у Курській області, що викликало критику через недостовірну інформацію. Жителі Курщини обурились, оскільки в списку зниклих є безглузді позначення, такі як "дівчинка 12 років з Гуєва", без інших даних, і відсутні реальні імена зниклих.

Москалькова наголосила, що без "дипломатичних відносин" громадяни Росії можуть повернутися додому лише за допомогою міжнародних організацій.

Вона також цинічно додала, що попит на таку послугу постійно зростає, а за минулий рік Росія ніби то возз’єднала вже 50 сімей.

Які ще були дивні заяви з боку Росії?