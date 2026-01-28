Його слова цитують російські ЗМІ, передає 24 Канал.
Що сказав Пєсков?
Пєсков поскаржився, що з деякими країнами у Росії протягом століть спостерігається "дефіцит дружніх почуттів".
Він заявив, що Польща і країни Балтії чомусь "бояться Росію і демонізують її". А це на думку кремлівського речника, "велика помилка".
Узяти, наприклад, Польщу. З Польщею в нас дійсно проблеми. З Прибалтикою в нас дійсно проблеми. Вони весь час нас чомусь бояться, нас демонізують. Усі, хто приходить там до влади, починають просто люто ненавидіти Росію і росіян,
– бідкається Пєсков.
Він навіть вважає, що з російської культури та завдяки іншим взаємодіям з Росією ці країни "могли б узяти дуже багато для себе".
Інші заяви речника Кремля
Днями Пєсков коментував останні тристоронні переговори в Абу-Дабі. Схоже, у Кремлі скептично налаштовані щодо результативності цієї зустрічі. За словами речника Кремля, не слід очікувати швидких результатів.
Ще перед переговорами Пєсков критикував політичні методи Трампа вирішувати все "через силу", бо це нібито не відповідає курсу Росії. Також росіянин докоряв європейським лідерам за неспроможність протистояти президенту США та звинуватив їх у лицемірстві.